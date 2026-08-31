Gaby Amarantos curte dia de sol e brinca ao se despedir de agosto - Reprodução Instagram

Gaby Amarantos curte dia de sol e brinca ao se despedir de agostoReprodução Instagram

Publicado 31/08/2026 22:13

Rio - Gaby Amarantos , de 48 anos, decidiu aproveitar as últimas horas de agosto em clima de verão. Nesta segunda-feira (31), a cantora publicou uma sequência de registros enquanto curtia o sol e atualizava o bronzeado.

Na legenda, a artista entrou no clima descontraído e escreveu: "Deixa o sol entrar".



Os cliques renderam uma série de elogios nos comentários. "Exalando beleza", escreveu uma seguidora. Outra comparou Gaby a uma "sereia de água doce", enquanto uma terceira comentou: "Como sabe ser linda".