Angélica desabafa após diagnóstico da cachorra: 'Sem chão' - Reprodução Instagram

Angélica desabafa após diagnóstico da cachorra: 'Sem chão'Reprodução Instagram

Publicado 31/08/2026 18:30

Angélica, de 52 anos, compartilhou nesta segunda-feira (31) um desabafo sobre um momento difícil vivido pela família. A apresentadora contou que Gringa, uma das cachorras da casa, recebeu um diagnóstico que causou preocupação entre os familiares. Rio -, de 52 anos, compartilhou nesta segunda-feira (31) um desabafo sobre um momento difícil vivido pela família. A apresentadora contou que Gringa, uma das cachorras da casa, recebeu um diagnóstico que causou preocupação entre os familiares.

"Foi uma semana difícil. De muita tristeza, angústia, dúvidas e medo… mas também de muita gratidão e, acima de tudo, muito amor", escreveu.



Angélica afirmou que a família está mobilizada para cuidar da cachorra, de nove anos. "A Gringa recebeu um diagnóstico que deixou nossa família sem chão. Mas nós vamos lutar com ela. Vamos seguir juntos, um dia de cada vez, com todo o amor que existe dentro de nós", declarou.



A apresentadora também agradeceu aos profissionais responsáveis pelo atendimento da cadela, incluindo a equipe que cuidou do coração de Gringa.



"A todos vocês — médicos, anestesistas, enfermeiros e toda a equipe —, vocês foram incríveis! Obrigada por cada cuidado, por cada gesto de carinho e por tudo que fizeram pela nossa menina", afirmou.



Angélica não revelou qual foi o diagnóstico. Gringa tem nove anos e é da raça Goldendoodle.

