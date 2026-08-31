Paula Amorim falou sobre mudanças no corpo no pós-parto - Reprodução/Instagram

Paula Amorim falou sobre mudanças no corpo no pós-partoReprodução/Instagram

Publicado 31/08/2026 16:03

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"Assim que eu saí do hospital, eu já tinha perdido 5 kg, entre bebê, placenta, enfim, líquido que a gente perde. Então eu saí do hospital com 65 kg. Hoje eu não sei, ainda vou pesar ali. Mas a minha genética é essa, nunca tive uma oscilação grande de peso", disse nos Stories.

A ex-integrante do "BBB 18" explicou que não manteve a rotina de exercícios devido ao colo do útero curto. "Durante essa gestação, eu não treinei tanto porque eu tava com colo curto, mas em compensação, eu mantive a minha alimentação normal, igual ela sempre foi. Então, não comi muitas coisas diferentes, nem nada, e acabei mantendo um peso saudável durante a gestação".

Paula Amorim exibiu o peso atual na balança, que marcou 63,9 kg, e destacou que o importante é a saúde de mãe e filho. "Agora o que a gente tem que prestar atenção é se está tudo bem durante a gestação, se está com o ganho de peso saudável. Se o bebê está bem, se você está bem é isso que importa", afirmou.

Além da recém-nascida, Paula e Breno são pais de Theo, de 4 anos.