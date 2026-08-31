Giovani, da dupla com Gian, apareceu ao lado de morena após fim do casamento com Anna Carolina MoraisReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio - Giovani, de 56 anos, da dupla com Gian, foi visto de mãos dadas com uma mulher identificada como Flávia ao chegar à própria festa de aniversário neste domingo (30), dias após o fim do casamento com Anna Carolina Morais, de 43. As imagens foram gravadas pelo filho do cantor, Marcelo Morais, e republicadas no perfil da dupla.

No mesmo registro, Giovani aparece ao lado do irmão durante "Nem Dormindo Consigo Te Esquecer". Em um trecho, Marcelo assume o vocal enquanto o sertanejo fala ao pé do ouvido de Flávia.

A aparição acontece três dias depois de outro registro dos dois. Em uma publicação feita pelo proprietário de um bar, Giovani e Flávia aparecem abraçados, e ela é apresentada na legenda como "sua amada Flávia". O perfil também agradeceu a visita do casal ao estabelecimento.
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No mesmo dia, Eder, responsável pelo local, ainda gravou o suposto casal e apresentou a mulher pelo nome. "Giovani aqui com a Flávia (...) fazendo um suco pra eles agora", diz. Ela também participa do registro: "Melhor, o melhor suco que nós já tomamos na vida é aqui".

Giovani ainda falou para a câmera durante a passagem pelo estabelecimento. "Visitando hoje aqui a barraca, melhor salgado do mundo e também o melhor suco. Um abraço", declarou, antes de cantar: "Não adianta chorar, não adianta sofrer".
Nos comentários, a publicação repercutiu entre internautas. "O moço da coxinha entregando pro Brasil a nova esposa. Algoritmo tá rápido. Vi faz pouco tempo a notícia da separação dele com a Anna Carolina e já aparece a nova aí para gente conhecer", escreveu uma seguidora.
O cantor e Anna Carolina começaram a relação em 2000 e se casaram dez anos depois, totalizando 26 anos de união

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa