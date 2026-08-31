Giovani, da dupla com Gian, apareceu ao lado de morena após fim do casamento com Anna Carolina Morais - Reprodução / Instagram

Giovani, da dupla com Gian, apareceu ao lado de morena após fim do casamento com Anna Carolina MoraisReprodução / Instagram

Publicado 31/08/2026 12:50 | Atualizado 31/08/2026 13:41





No mesmo registro, Giovani aparece ao lado do irmão durante "Nem Dormindo Consigo Te Esquecer". Em um trecho, Marcelo assume o vocal enquanto o sertanejo fala ao pé do ouvido de Flávia.



A aparição acontece três dias depois de outro registro dos dois. Em uma publicação feita pelo proprietário de um bar, Giovani e Flávia aparecem abraçados, e ela é apresentada na legenda como "sua amada Flávia". O perfil também agradeceu a visita do casal ao estabelecimento. Rio - Giovani, de 56 anos, da dupla com Gian, foi visto de mãos dadas com uma mulher identificada como Flávia ao chegar à própria festa de aniversário neste domingo (30), dias após o fim do casamento com Anna Carolina Morais, de 43. As imagens foram gravadas pelo filho do cantor, Marcelo Morais, e republicadas no perfil da dupla.No mesmo registro, Giovani aparece ao lado do irmão durante "Nem Dormindo Consigo Te Esquecer". Em um trecho, Marcelo assume o vocal enquanto o sertanejo fala ao pé do ouvido de Flávia.A aparição acontece três dias depois de outro registro dos dois. Em uma publicação feita pelo proprietário de um bar, Giovani e Flávia aparecem abraçados, e ela é apresentada na legenda como "sua amada Flávia". O perfil também agradeceu a visita do casal ao estabelecimento.

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No mesmo dia, Eder, responsável pelo local, ainda gravou o suposto casal e apresentou a mulher pelo nome. "Giovani aqui com a Flávia (...) fazendo um suco pra eles agora", diz. Ela também participa do registro: "Melhor, o melhor suco que nós já tomamos na vida é aqui".

BABADO! Anna Carolina, ex-esposa do cantor Giovani, revelou que o casamento acabou após ele pedir "um tempo" para assumir uma nova relação com uma mulher chamada Flávia. Ela ainda contou que descobriu tudo por um vídeo de restaurante na internet! pic.twitter.com/VEsqaw5LPT — whoisale (@alemagnoos) August 29, 2026

Giovani ainda falou para a câmera durante a passagem pelo estabelecimento. "Visitando hoje aqui a barraca, melhor salgado do mundo e também o melhor suco. Um abraço", declarou, antes de cantar: "Não adianta chorar, não adianta sofrer". Giovani ainda falou para a câmera durante a passagem pelo estabelecimento. "Visitando hoje aqui a barraca, melhor salgado do mundo e também o melhor suco. Um abraço", declarou, antes de cantar: "Não adianta chorar, não adianta sofrer".

Nos comentários, a publicação repercutiu entre internautas. "O moço da coxinha entregando pro Brasil a nova esposa. Algoritmo tá rápido. Vi faz pouco tempo a notícia da separação dele com a Anna Carolina e já aparece a nova aí para gente conhecer", escreveu uma seguidora.

O cantor e Anna Carolina começaram a relação em 2000 e se casaram dez anos depois, totalizando 26 anos de união



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa