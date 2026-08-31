Giovani, da dupla com Gian, apareceu ao lado de morena após fim do casamento com Anna Carolina MoraisReprodução / Instagram
No mesmo registro, Giovani aparece ao lado do irmão durante "Nem Dormindo Consigo Te Esquecer". Em um trecho, Marcelo assume o vocal enquanto o sertanejo fala ao pé do ouvido de Flávia.
A aparição acontece três dias depois de outro registro dos dois. Em uma publicação feita pelo proprietário de um bar, Giovani e Flávia aparecem abraçados, e ela é apresentada na legenda como "sua amada Flávia". O perfil também agradeceu a visita do casal ao estabelecimento.
BABADO! Anna Carolina, ex-esposa do cantor Giovani, revelou que o casamento acabou após ele pedir "um tempo" para assumir uma nova relação com uma mulher chamada Flávia. Ela ainda contou que descobriu tudo por um vídeo de restaurante na internet! pic.twitter.com/VEsqaw5LPT— whoisale (@alemagnoos) August 29, 2026
Giovani ainda falou para a câmera durante a passagem pelo estabelecimento. "Visitando hoje aqui a barraca, melhor salgado do mundo e também o melhor suco. Um abraço", declarou, antes de cantar: "Não adianta chorar, não adianta sofrer".
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa