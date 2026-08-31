Virginia aproveitou dia em IbizaReprodução/Instagram
Ela contou sobre a viagem em vídeo nos Stories do Instagram: !Bom dia, estamos em Ibiza, gente. Está uma delícia, viu? Está quente!. Fonseca destacou a temperatura no local, que chegou a alcançar 30ºC.
Entre as imagens, ela aparece junto aos filhos, Maria Alice, de 5, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, frutos do primeiro casamento de Virginia com o cantor Zé Felipe, de 28. Em uma foto, ela compartilhou a tentativa de fazer uma trança no cabelo da filha do meio, “Gente... sem comentários. Eu dei o meu máximo, e a Floflo (Maria Flor) falou que ficou linda”, disse.
Já em outro registro, a influenciadora aparece descansando, deitada. Ela ainda buscou renovar o bronzeado, usando um biquíni verde e vermelho, desfrutando do dia de sol no verão europeu.
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