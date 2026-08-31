Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr. reúnem amigos para celebrar noivadoReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr. celebraram o noivado com uma festa para familiares e amigos neste fim de semana. O casal reuniu pessoas próximas para um jantar especial, que teve direito à troca de alianças e beijo apaixonado.
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Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr. reúnem amigos para celebrar noivado - Reprodução / Instagram
Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr. reúnem amigos para celebrar noivado - Reprodução / Instagram

Entre os convidados estava Lexa, que publicou registros da comemoração nas redes sociais. Em um dos vídeos, a cantora mostrou o momento em que os atores colocaram as alianças. "Lindos!! Felicidades", escreveu ela.

Vestidos de branco, Mell e Marcello aproveitaram a noite ao lado dos convidados. A atriz também compartilhou uma mensagem que recebeu de uma amiga após a festa. "Confundimos um jantar de noivado com o fim do mundo."

O pedido de casamento já havia sido anunciado pelo casal no início de agosto. Na ocasião, os dois publicaram um vídeo romântico para revelar a novidade. "Da ficção para a vida real… Um novo capítulo da nossa história", escreveram. Marcello ainda comemorou: "Eu vou casar".

Mell e Marcello se conheceram nos bastidores da novela "Renascer". Os primeiros rumores de romance surgiram em setembro de 2024, quando os dois apareceram em clima de intimidade durante o Rock in Rio.

A relação só se tornou pública em novembro daquele ano. Eles chegaram juntos e de mãos dadas ao lançamento da terceira temporada de "Arcanjo Renegado", série do Globoplay protagonizada pelo ator.