Jeninho e Maria RitaWill Dias/Brazil News
Intérprete da música “Peão Todo Tatuado”, o artista foi fotografado beijando a influenciadora durante evento. Entre os dias da festa, rumores sobre a relação já haviam repercutido entre os fãs e pela mídia.
Neste sábado (29), em publicação nas redes sociais de Maria Rita, ela mostrou momentos ao lado de Jeninho aproveitando a festa. Em registros, eles aparecem cantando, dançando e demonstrando carinho em festival. Ela, ainda, compartilhou vídeo andando de moto com o cantor. Na legenda, a influenciadora escreveu: "Depois de dois anos eu andei de moto novamente em Barretos".