Jeninho e Maria RitaWill Dias/Brazil News

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Isabela Bitencourt
Rio – O cantor Jeninho, conhecido como MC Peão, de 25 anos, assumiu relacionamento com a influenciadora Maria Rita, de 24. Eles oficializaram o romance neste domingo (30), durante o último dia da 71ª Festa do Peão de Barretos, que ocorre anualmente no interior de São Paulo.

Intérprete da música “Peão Todo Tatuado”, o artista foi fotografado beijando a influenciadora durante evento. Entre os dias da festa, rumores sobre a relação já haviam repercutido entre os fãs e pela mídia.
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Maria Rita e Jeninho se beijam Barretos - Will Dias/Brazil News
Cantor de 'Peão Todo Tatuado' oficializa novo romance - Will Dias/Brazil News
Influenciadora e cantor se bejam em Barretos - Will Dias/Brazil News
Cantor e influenciadora assumiram romance em última dia de Festão do Peão de Barretos - Will Dias/Brazil News
Jeninho beija a influenciadora Maria Rita - Will Dias/Brazil News

Neste sábado (29), em publicação nas redes sociais de Maria Rita, ela mostrou momentos ao lado de Jeninho aproveitando a festa. Em registros, eles aparecem cantando, dançando e demonstrando carinho em festival. Ela, ainda, compartilhou vídeo andando de moto com o cantor. Na legenda, a influenciadora escreveu: "Depois de dois anos eu andei de moto novamente em Barretos".
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa