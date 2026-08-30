Jeninho e Maria Rita - Will Dias/Brazil News

Jeninho e Maria RitaWill Dias/Brazil News

Publicado 30/08/2026 14:51

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Neste sábado (29), em publicação nas redes sociais de Maria Rita, ela mostrou momentos ao lado de Jeninho aproveitando a festa. Em registros, eles aparecem cantando, dançando e demonstrando carinho em festival. Ela, ainda, compartilhou vídeo andando de moto com o cantor. Na legenda, a influenciadora escreveu: "Depois de dois anos eu andei de moto novamente em Barretos".