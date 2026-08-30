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Marina Ruy Barbosa e mais famosos prestigiam Bianca Comparato no teatro
Atriz estrela o espetáculo 'Autobiografia do Vermelho', em cartaz no Teatro YouTube, em São Paulo
Rio - Bianca Comparato reuniu diversos famosos em uma sessão do espetáculo "Autobiografia do Vermelho", estrelado por ela, no Teatro YouTube, em São Paulo neste sábado (29). Marina Ruy Barbosa foi uma das celebridades que prestigiou a artista. Na ocasião, as duas posaram juntinhas para fotos.
Irmã de Bianca, Lorena Comparato, também conferiu a peça assim como Marcos Pigossi e marido, o cineasta italiano Marco Calvani; Camila Pitanga e o noivo, Patrick Pessoa; Sandra Annenberg e a filha, Elisa, e Igor Angelkorte, que agora assina como Angel Ferreira.
Com direção de Daniela Thomas, "Autobiografia do Vermelho" é uma adaptação do romance em versos da escritora canadense Anne Carson. Em cena, Bianca interpreta múltiplos personagens.
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