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Marina Ruy Barbosa e mais famosos prestigiam Bianca Comparato no teatro
Celebridades

Marina Ruy Barbosa e mais famosos prestigiam Bianca Comparato no teatro

Atriz estrela o espetáculo 'Autobiografia do Vermelho', em cartaz no Teatro YouTube, em São Paulo

I
Isabelle Rosa
Bianca Comparato recebe o carinho dos amigos famosos e da irmã, Lorena
Bianca Comparato recebe o carinho de Marco Pigossi
Bianca Comparato recebe o carinho de Camila Pitanga
Marcos Pigossi posa ao lado do marido, o cineasta italiano Marco Calvani
Sandra Annenberg e a filha, Elisa, prestigiam espetáculo estrelado por Bianca
Lorena Comparato prestigia espetáculo estrelado pela irmã, Bianca
Camila Pitanga curte noite de teatro com o noivo, Patrick Pessoa
Bianca Comparato posa ao lado de Marina Ruy Barbosa
Bianca Comparato posa ao lado de Marina Ruy Barbosa
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Rio - Bianca Comparato reuniu diversos famosos em uma sessão do espetáculo "Autobiografia do Vermelho", estrelado por ela, no Teatro YouTube, em São Paulo neste sábado (29). Marina Ruy Barbosa foi uma das celebridades que prestigiou a artista. Na ocasião, as duas posaram juntinhas para fotos. 
Irmã de Bianca, Lorena Comparato, também conferiu a peça assim como Marcos Pigossi e marido, o cineasta italiano Marco Calvani; Camila Pitanga e o noivo, Patrick Pessoa; Sandra Annenberg e a filha, Elisa, e Igor Angelkorte, que agora assina como Angel Ferreira.
Com direção de Daniela Thomas, "Autobiografia do Vermelho" é uma adaptação do romance em versos da escritora canadense Anne Carson. Em cena, Bianca interpreta múltiplos personagens. 
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