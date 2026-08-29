Thais Baptista ao lado de NenémReprodução/Instagram

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Isabela Bitencourt
Rio – A influenciadora Thais Baptista, de 32 anos, comunicou o fim do casamento com a cantora Neném, de 51, da dupla com Pepê. O anúncio foi realizado por meio das redes sociais, neste sábado (29). As duas mantinham um relacionamento há 14 anos e têm uma filha.

Em texto publicado no Instagram, Thais falou sobre a trajetória ao lado da artista e refletiu acerca da decisão tomada em conjunto para encerrar o relacionamento. “Foram 14 anos de uma história que fez parte de quem somos. Foram anos de amor, aprendizados, conquistas, desafios e, acima de tudo, muito crescimento juntas. Mas a vida também muda, e nós mudamos com ela. Hoje, depois de muitas conversas e reflexões, entendemos que nossos caminhos precisam seguir direções diferentes”, escreveu.

Thais destacou o carinho e o respeito que mantém pela cantora: “Nossa história não deixa de existir porque estamos escolhendo caminhos diferentes. Ela sempre terá seu lugar e será respeitada com carinho e gratidão. Seguimos com respeito, maturidade e, principalmente, desejando o melhor uma para a outra. Peço apenas que respeitem esse momento e nossa privacidade. Não existe necessidade de escolher lados, apontar culpados ou buscar explicações além do que estamos compartilhando. Vamos levar conosco momentos bons e risadas, e união, afinal temos o nosso bem mais precioso; nossa filha!”.

Neném e Thais oficializaram a união em julho de 2015, em uma cerimônia na Zona Oeste de São Paulo. O matrimônio aconteceu 2 anos após iniciarem o relacionamento. Elas se conheceram por meio de um amigo em comum que integrava a banda da cantora e sua dupla.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Marlucio Luna