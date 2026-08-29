Paulo Vieira comenta entrevista de Flávio Bolsonaro exibida na TV Globo - Reprodução do Instagram

Paulo Vieira comenta entrevista de Flávio Bolsonaro exibida na TV GloboReprodução do Instagram

Publicado 29/08/2026 08:42

Rio - Paulo Vieira opinou sobre o desempenho de César Tralli e Renata Vasconcellos durante a entrevista com o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) , exibida após o "Jornal Nacional", da TV Globo, nesta sexta-feira (28). O humorista disse no X, antigo Twitter, que os jornalistas deveriam ter interrompido o político em alguns momentos para contestar algumas informações apresentadas por ele.

"Ao entrevistar um mentiroso, se não interromper a mentira e dizer a verdade de imediato, vira desserviço. Faltaram muitas interrupções e explicações", escreveu Paulo.

Em outra publicação, o ator mencionou o momento em que Flávio foi questionado sobre um possível relacionamento próximo com Daniel Vorcaro, que financiou o filme "Dark Horse", sobre seu pai, Jair Bolsonaro. "Por exemplo, ouvir calado o cara justificar ter recebido dinheiro sujo, roubado dos aposentados, com 'pelo menos não usei Lei Rouanet', sem fazer nenhuma ponderação, é fod*", opinou.

Por exemplo, ouvir calado o cara justificar ter recebido dinheiro sujo ROUBADO DOS APOSENTADOS com “pelo menos não usei lei Rouanet” sem fazer nenhuma ponderação é foda. — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) August 29, 2026

No "Central das Eleições", da GloboNews, a jornalista Natuza Nery também se manifestou sobre a entrevista de Flávio Bolsonaro. "Enrolou demais, mentiu bastante", declarou.

Natuza Nery: “Uma entrevista que Flávio Bolsonaro enrolou demais, mentiu bastante, inclusive sobre o escândalo Master. Foram várias mentiras em série. Do início ao fim, ele foi salpicando mentiras.” pic.twitter.com/dCCrxcfTXG — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) August 29, 2026

Em sabatina na Globo, Flávio Bolsonaro voltou a dizer que dará anistia ao pai se for eleito. O candidato à Presidência ainda defendeu a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, disse que pretende, caso eleito, "restaurar uma boa relação com o STF" e recuperar a "segurança jurídica" no País.