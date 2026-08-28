Ex-BBB Lumena posa de lingerie e detalhe no espelho chama atenção - Reprodução Instagram

Ex-BBB Lumena posa de lingerie e detalhe no espelho chama atençãoReprodução Instagram

Publicado 28/08/2026 21:04

Rio - Lumena , de 35 anos, chamou atenção dos seguidores ao publicar nesta sexta-feira (28) um vídeo em que aparece usando lingerie branca. Entre os registros compartilhados pela ex-BBB, um detalhe acabou despertando a curiosidade dos internautas: o reflexo de um homem no espelho do ambiente.

Na legenda, Lumena escreveu "Não é biscoito", enquanto o vídeo era embalado por Divino Sexual (2026), de Anitta. Nos comentários, os seguidores elogiaram a aparência da influenciadora.



"Que isso, Lumena?", escreveu uma pessoa. "Você está muito bonita", comentou outra. Uma terceira brincou: "Meu Deus, eu passei mal".



Solteira desde outubro de 2021, quando terminou o relacionamento com a musicista Fernanda Maia, Lumena já falou publicamente sobre sua bissexualidade e sobre a forma mais livre como passou a encarar a própria vida amorosa.

