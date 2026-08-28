Duda Nagle se declara para namorada no aniversário: 'Te amo' - Reprodução Instagram

Duda Nagle se declara para namorada no aniversário: 'Te amo'Reprodução Instagram

Publicado 28/08/2026 16:57

Rio - Duda Nagle , de 43 anos, aproveitou o aniversário da namorada, Mariane Heller, de 33, para fazer uma declaração de amor nas redes sociais. Nesta sexta-feira (28), o ator publicou uma sequência de fotos ao lado da nutricionista, incluindo registros dos dois aos beijos durante uma viagem a Fernando de Noronha, em Pernambuco.

"Feliz aniversário, minha gatona! Sou muito feliz contigo. Te amo! Parabéns! Muita saúde, sorte e amor", escreveu Duda na legenda. Mariane respondeu à homenagem com um "Eu te amo!" acompanhado de um coração.



Nos comentários, seguidores também celebraram o casal. "Gatona mesmo. Acho essa mulher lindíssima", elogiou uma pessoa. "Um sortudo, sou apaixonada nessa nutri do Duda", escreveu outra.



Duda e Mariane assumiram o relacionamento em julho de 2025. Antes dela, o ator teve um breve romance com a corretora Michele Balsamão, no início de 2024.



O relacionamento mais conhecido de Duda foi com Sabrina Sato. Os dois começaram a namorar em 2016, ficaram noivos em 2018 e são pais de Zoe, de 7 anos. A separação aconteceu em 2023.



Sabrina atualmente espera um filho com Nicolas Prattes. A apresentadora tem compartilhado registros da gestação nas redes sociais.

