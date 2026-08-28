Duda Nagle se declara para namorada no aniversário: 'Te amo'Reprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Duda Nagle, de 43 anos, aproveitou o aniversário da namorada, Mariane Heller, de 33, para fazer uma declaração de amor nas redes sociais. Nesta sexta-feira (28), o ator publicou uma sequência de fotos ao lado da nutricionista, incluindo registros dos dois aos beijos durante uma viagem a Fernando de Noronha, em Pernambuco.
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"Feliz aniversário, minha gatona! Sou muito feliz contigo. Te amo! Parabéns! Muita saúde, sorte e amor", escreveu Duda na legenda. Mariane respondeu à homenagem com um "Eu te amo!" acompanhado de um coração.

Nos comentários, seguidores também celebraram o casal. "Gatona mesmo. Acho essa mulher lindíssima", elogiou uma pessoa. "Um sortudo, sou apaixonada nessa nutri do Duda", escreveu outra.

Duda e Mariane assumiram o relacionamento em julho de 2025. Antes dela, o ator teve um breve romance com a corretora Michele Balsamão, no início de 2024.

O relacionamento mais conhecido de Duda foi com Sabrina Sato. Os dois começaram a namorar em 2016, ficaram noivos em 2018 e são pais de Zoe, de 7 anos. A separação aconteceu em 2023.

Sabrina atualmente espera um filho com Nicolas Prattes. A apresentadora tem compartilhado registros da gestação nas redes sociais.
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Duda Nagle se declara para namorada no aniversário: \'Te amo\'
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