Duda Nagle se declara para namorada no aniversário: 'Te amo'Reprodução Instagram
Nos comentários, seguidores também celebraram o casal. "Gatona mesmo. Acho essa mulher lindíssima", elogiou uma pessoa. "Um sortudo, sou apaixonada nessa nutri do Duda", escreveu outra.
Duda e Mariane assumiram o relacionamento em julho de 2025. Antes dela, o ator teve um breve romance com a corretora Michele Balsamão, no início de 2024.
O relacionamento mais conhecido de Duda foi com Sabrina Sato. Os dois começaram a namorar em 2016, ficaram noivos em 2018 e são pais de Zoe, de 7 anos. A separação aconteceu em 2023.
Sabrina atualmente espera um filho com Nicolas Prattes. A apresentadora tem compartilhado registros da gestação nas redes sociais.
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