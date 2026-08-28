Mel Maia mostra mudança no corpo em vídeo de antes e depoisReprodução
Já nas imagens atuais, a atriz surge durante um treino usando short e top vinho. Ela aparece fazendo exercícios com halteres e anilhas. A publicação acompanha uma trend sobre transformações físicas, cuja mensagem fala em avançar para um novo nível e enfrentar a si mesma.
Nos comentários, os seguidores elogiaram Mel nas duas versões. "Eu quero o antes, faço como?", perguntou uma internauta. A atriz respondeu: "Come muita besteira e bebe bastante também". Ela também curtiu o comentário de uma fã que escreveu: "Amiga, mas o seu antes é o meu objetivo".
Mel mantém uma rotina frequente de exercícios e costuma mostrar nas redes sociais treinos de musculação e boxe. Recentemente, também começou a praticar crossfit.
Comentários sobre aparência
A atriz já falou anteriormente sobre a repercussão de comentários relacionados ao seu corpo. Em abril, ela reagiu a mensagens que considerou insensíveis sobre sua aparência.
"Quanto comentário insensível... Todo mundo sabe que é difícil voltar à rotina normal depois de um momento difícil (impossível)", escreveu na ocasião.
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