Mel Maia mostra mudança no corpo em vídeo de antes e depois - Reprodução

Mel Maia mostra mudança no corpo em vídeo de antes e depoisReprodução

Publicado 28/08/2026 15:48

Rio - Mel Maia , de 22 anos, chamou atenção dos seguidores ao compartilhar um vídeo comparando sua aparência atual com um registro de dezembro de 2024. A atriz publicou o conteúdo no TikTok nesta quinta-feira (27), mostrando a evolução do corpo ao longo do período.

No vídeo antigo, feito durante as gravações de Medley, Mel aparece de maiô enquanto interpretava Lola, protagonista do filme e uma jovem promessa da natação.



Já nas imagens atuais, a atriz surge durante um treino usando short e top vinho. Ela aparece fazendo exercícios com halteres e anilhas. A publicação acompanha uma trend sobre transformações físicas, cuja mensagem fala em avançar para um novo nível e enfrentar a si mesma.



Nos comentários, os seguidores elogiaram Mel nas duas versões. "Eu quero o antes, faço como?", perguntou uma internauta. A atriz respondeu: "Come muita besteira e bebe bastante também". Ela também curtiu o comentário de uma fã que escreveu: "Amiga, mas o seu antes é o meu objetivo".



Mel mantém uma rotina frequente de exercícios e costuma mostrar nas redes sociais treinos de musculação e boxe. Recentemente, também começou a praticar crossfit.



Comentários sobre aparência



A atriz já falou anteriormente sobre a repercussão de comentários relacionados ao seu corpo. Em abril, ela reagiu a mensagens que considerou insensíveis sobre sua aparência.



"Quanto comentário insensível... Todo mundo sabe que é difícil voltar à rotina normal depois de um momento difícil (impossível)", escreveu na ocasião.



