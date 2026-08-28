Isabella Scherer junto dos filhos em maternidadeReprodução/Instagram
Em postagem, realizada nos Stories do Instagram, ela mostrou o primeiro encontro dos filhos, Mel e Bento, de 4 anos, com o irmão mais novo. Já em outro registro, ela revelou momento em que a filha segurou Tom entre os braços.
A mãe também explicou que as crianças dormiram na maternidade, "Quem dormiu com o irmãozinho hoje?", escreveu. O hospital preparou cabanas para os gêmeos passarem a noite, com pisca-piscas e pelúcias.
Entre um dos vídeos publicados, Bento apareceu assinando um certificado de irmão mais velho, em celebração para o novo membro da família.
Scherer realizou o parto de Tom no dia 24 de agosto, na Maternidade Pró Matre Paulista, em São Paulo.
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