Isabella Scherer junto dos filhos em maternidadeReprodução/Instagram

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Isabela Bitencourt
Rio – Isabella Scherer, de 30 anos, compartilhou registros com os filhos reunidos na maternidade, em publicação nas redes sociais, nesta sexta-feira (28). A influenciadora segue no hospital após o nascimento de Tom, seu terceiro filho junto do modelo e surfista Rodrigo Calazans, de 41.

Em postagem, realizada nos Stories do Instagram, ela mostrou o primeiro encontro dos filhos, Mel e Bento, de 4 anos, com o irmão mais novo. Já em outro registro, ela revelou momento em que a filha segurou Tom entre os braços. 

A mãe também explicou que as crianças dormiram na maternidade, "Quem dormiu com o irmãozinho hoje?", escreveu. O hospital preparou cabanas para os gêmeos passarem a noite, com pisca-piscas e pelúcias.

Entre um dos vídeos publicados, Bento apareceu assinando um certificado de irmão mais velho, em celebração para o novo membro da família.

Scherer realizou o parto de Tom no dia 24 de agosto, na Maternidade Pró Matre Paulista, em São Paulo.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa