Maju Coutinho está grávida pela primeira vez - Reprodução / Instagram

Maju Coutinho está grávida pela primeira vezReprodução / Instagram

Publicado 28/08/2026 11:59





"Mãe de primeira viagem e pai de terceira viagem embarcando no show da vida particular. Malik, filho desejado", escreveu a jornalista. Maju e Agostinho são casados desde 2009. O artista já é pai de outros dois filhos.



Nas fotos publicadas, Maju aparece ao lado do marido com uma roupa de bebê nas mãos. Para celebrar a chegada do primeiro filho, ela também usou versos de "Boas-Vindas", música de Caetano Veloso e Gilberto Gil lançada em 1991. "Venha conhecer a vida. Eu digo que ela é gostosa. Tem o sol e tem a lua. Tem o medo e tem a rosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a noite tem o dia. A poesia e tem a prosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a morte e tem o amor. E tem o mote e tem a glosa. Eu digo que ela é gostosa", recitou. Rio - Maju Coutinho , de 48 anos, anunciou nesta sexta-feira (28) que está grávida pela primeira vez. A apresentadora do "Fantástico" contou a novidade nas redes sociais ao lado do marido, o artista visual Agostinho Paulo Moura, e revelou que o filho do casal se chamará Malik."Mãe de primeira viagem e pai de terceira viagem embarcando no show da vida particular. Malik, filho desejado", escreveu a jornalista. Maju e Agostinho são casados desde 2009. O artista já é pai de outros dois filhos.Nas fotos publicadas, Maju aparece ao lado do marido com uma roupa de bebê nas mãos. Para celebrar a chegada do primeiro filho, ela também usou versos de "Boas-Vindas", música de Caetano Veloso e Gilberto Gil lançada em 1991. "Venha conhecer a vida. Eu digo que ela é gostosa. Tem o sol e tem a lua. Tem o medo e tem a rosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a noite tem o dia. A poesia e tem a prosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a morte e tem o amor. E tem o mote e tem a glosa. Eu digo que ela é gostosa", recitou.





Na entrevista, Em 2024, no "Saia Justa", do GNT, Maju falou sobre o desejo de ser mãe. "Eu não fechei as portas, né? Eu já disse que não sei se quero, já tive dúvida, já disse que não queria, já repensei… O mais difícil é separar o que é genuinamente uma vontade e o que é pressão de uma cultura que diz que eu tenho que ser mãe?", questionou.Na entrevista, Maju revelou ainda ter congelado seus óvulos : "Eu congelei óvulos. Mas a sociedade não está preparada". Ela é casada com o artista desde 2009.

Significado de Malik

De origem árabe, Malik significa "rei", "soberano" ou "líder" e carrega uma forte associação com poder, autoridade e liderança. O nome deriva da raiz semítica m-l-k, ligada às ideias de domínio e posse.



Além de ser bastante comum em países de língua árabe, Malik também tem importância na tradição islâmica. A expressão Al-Malik, traduzida como "O Rei" ou "O Soberano", integra os 99 nomes atribuídos a Deus no islamismo.



Ao longo dos séculos, o termo ainda foi usado como título para governantes e autoridades em diferentes regiões do Oriente Médio e do Norte da África.