Maju Coutinho está grávida pela primeira vezReprodução / Instagram
"Mãe de primeira viagem e pai de terceira viagem embarcando no show da vida particular. Malik, filho desejado", escreveu a jornalista. Maju e Agostinho são casados desde 2009. O artista já é pai de outros dois filhos.
Nas fotos publicadas, Maju aparece ao lado do marido com uma roupa de bebê nas mãos. Para celebrar a chegada do primeiro filho, ela também usou versos de "Boas-Vindas", música de Caetano Veloso e Gilberto Gil lançada em 1991. "Venha conhecer a vida. Eu digo que ela é gostosa. Tem o sol e tem a lua. Tem o medo e tem a rosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a noite tem o dia. A poesia e tem a prosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a morte e tem o amor. E tem o mote e tem a glosa. Eu digo que ela é gostosa", recitou.
Na entrevista, Maju revelou ainda ter congelado seus óvulos: "Eu congelei óvulos. Mas a sociedade não está preparada". Ela é casada com o artista desde 2009.
Além de ser bastante comum em países de língua árabe, Malik também tem importância na tradição islâmica. A expressão Al-Malik, traduzida como "O Rei" ou "O Soberano", integra os 99 nomes atribuídos a Deus no islamismo.
Ao longo dos séculos, o termo ainda foi usado como título para governantes e autoridades em diferentes regiões do Oriente Médio e do Norte da África.
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