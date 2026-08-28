Babi Cruz ganhou um automóvel novo do filho, Arlindinho - Reprodução/Instagram

Babi Cruz ganhou um automóvel novo do filho, Arlindinho Reprodução/Instagram

Publicado 28/08/2026 22:53

Rio - Babi Cruz não segurou as lágrimas ao ganhar um carro novo do filho, Arlindinho . O cantor compartilhou um vídeo nas redes sociais nesta sexta-feira (28) mostrando a reação da mãe com o presente surpresa: um Mitsubishi Outlander.

fotogaleria

"Claro. Eu deixaria mais fluida e emocional, sem perder a ideia de parceria: Em um momento difícil, eu te disse para não perdermos a fé. Que, juntos, reconstruiríamos tudo quantas vezes fossem necessárias", afirmou o sambista.

Arlindinho explicou que o automóvel é uma forma de proporcionar mais segurança para Babi após ela ser vítima de assaltos. "Minha mãe tomou dois sustos, essa cidade perigosa aí. Presente... minha mãezita merece, muito guerreira e não tem que ficar passando susto por aí nessas madrugadas, nesses shows", disse.

Além do músico, Babi é mãe de Flora. Os dois são frutos do casamento da empresária com Arlindo Cruz, sambista que morreu em 2025 por complicações de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).