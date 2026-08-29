Letícia Isnard passa por cirurgia para retirada de pólipos - Reprodução do Instagram

Letícia Isnard passa por cirurgia para retirada de póliposReprodução do Instagram

Publicado 29/08/2026 07:51

Rio - Letícia Isnard contou aos seguidores do Instagram, nesta sexta-feira (28), que passou por uma cirurgia recente para a retirada de um pólipo benigno. No vídeo, a atriz, que interpretou a personagem Ivana na novela "Avenida Brasil" (2012), também recordou uma experiência traumática que teve devido a um choque anafilático, em um procedimento feito anteriormente, e refletiu sobre a vida.

"Ontem (quinta), precisei fazer uma cirurgia simples, uma retirada de pólipo benigno, graças a Deus. Mas, há alguns anos, passei por uma cirurgia muito traumática. Tive um choque anafilático, descobri que me tornei alérgica à dipirona e foi uma experiência de quase morte. De lá para cá, tenho muito medo de uma mesa de cirurgia e também fiquei pensando na Clara Nunes (1942-1983), que foi fazer uma cirurgia simples de varizes, houve uma complicação e ela morreu", disse Letícia.

Com isso, a artista decidiu se despedir das pessoas que ama e aproveitar os momentos simples. "Então, ontem, passei o dia me despedindo, sem drama, mas dei um abraço apertado na minha filha, fiz um carinho especial no cachorro, respirei ar puro, olhei para as plantas, falei com todas as pessoas que eu amo e que são importantes para mim. Falei: 'Vou ali e já volto', mas, no fundo, tinha uma sensação de gratidão tão imensa que foi me invadindo, de um reconhecimento, de uma renovação dos votos da minha felicidade."

Ela, por fim, analisou sua trajetória pessoal e foi para a cirurgia com a sensação de gratidão. "Lembrei de todo o privilégio que eu tenho, de uma vida cheia de afetos e realizações, e fui para a mesa de cirurgia muito grata. E, se eu morresse, estava tudo bem, porque eu realmente me dei conta, caiu a ficha, de quão maravilhosa minha vida foi até aqui. Não morri, está tudo bem, e ainda ganhei esse presente de renovar os votos na alegria, na vida, no afeto, no amor", concluiu.

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