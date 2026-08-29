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Feyjão recebe o carinho dos amigos famosos em festa de aniversário
Celebridades

Feyjão recebe o carinho dos amigos famosos em festa de aniversário

Carolina Dieckmmann e outras celebridades marcaram presença na celebração, que aconteceu em um restaurante na Zona Sul do Rio

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Isabelle Rosa
Sheron Menezzes e Carolina Dieckmmann posam ao lado do cantor Feyjão
Feyjão reúne time de famosos em festa de aniversário
Sheron Menezzes marca presença no aniversário do cantor Feyjão
Feyjão reúne time de famosos em festa de aniversário
Regina Casé marca presença no aniversário do cantor Feyjão
Feyjão posa ao lado de Regina Casé
Feyjão recebe o carinho da amiga Carolina Dieckmmann
Feyjão posa ao lado do amigo Douglas Silva
Carolina Dieckmmann marca presença no aniversário do cantor Feyjão
Sheron Menezzes marca presença no aniversário do cantor Feyjão
Fátima Bernardes marca presença no aniversário do cantor Feyjão
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Rio - Com direito a muita música, Feyjão comemorou o aniversário de 42 anos em um restaurante na Zona Sul do Rio, na noite desta sexta-feira (28). Na ocasião, o cantor recebeu o carinho de familiares e amigos famosos, como Carolina Dieckmmann, Regina Casé e Sheron Menezzes, que interpreta a obstetra Bela na novela "Por Você", da TV Globo, que ocupa a faixa das 19h. 
Carolina, inclusive, soltou a voz ao lado de Feyjão nas canções "Amor I Love You" e "Ainda Lembro". Outras celebridades como Fátima Bernardes, Pretinho da Serrinha, Benedita Casé, Raphael Logam, Aline Wirley, Zulu e Breno Ferreira também marcaram presença na celebração. 
Marcio Vinicius Ferreira da Conceição, o Feyjão, é conhecido por misturar o samba e o pagode de raiz com outros gêneros. Ele também é autor de grandes sucessos da música, como "Reza", gravada por Maria Rita; "Serei Luz", que foi gravada por Natiruts e Thiaguinho; e a canção "Vento", uma parceria com Gilberto Gil. 
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