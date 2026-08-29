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Feyjão recebe o carinho dos amigos famosos em festa de aniversário
Carolina Dieckmmann e outras celebridades marcaram presença na celebração, que aconteceu em um restaurante na Zona Sul do Rio
Rio - Com direito a muita música, Feyjão comemorou o aniversário de 42 anos em um restaurante na Zona Sul do Rio, na noite desta sexta-feira (28). Na ocasião, o cantor recebeu o carinho de familiares e amigos famosos, como Carolina Dieckmmann, Regina Casé e Sheron Menezzes, que interpreta a obstetra Bela na novela "Por Você", da TV Globo, que ocupa a faixa das 19h.
Carolina, inclusive, soltou a voz ao lado de Feyjão nas canções "Amor I Love You" e "Ainda Lembro". Outras celebridades como Fátima Bernardes, Pretinho da Serrinha, Benedita Casé, Raphael Logam, Aline Wirley, Zulu e Breno Ferreira também marcaram presença na celebração.
Marcio Vinicius Ferreira da Conceição, o Feyjão, é conhecido por misturar o samba e o pagode de raiz com outros gêneros. Ele também é autor de grandes sucessos da música, como "Reza", gravada por Maria Rita; "Serei Luz", que foi gravada por Natiruts e Thiaguinho; e a canção "Vento", uma parceria com Gilberto Gil.
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