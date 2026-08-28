Karoline Lima desabafa sobre cobranças na internet - Reprodução Instagram

Karoline Lima desabafa sobre cobranças na internetReprodução Instagram

Publicado 28/08/2026 18:55 | Atualizado 28/08/2026 18:57

Rio - Karoline Lima , de 30 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (28) para refletir sobre a pressão que sente ao compartilhar a própria vida com os internautas. A influenciadora afirmou que passou a se policiar mais e sente falta da espontaneidade que tinha ao falar na internet.

"Eu sou um pouco cancelável, mas eu adoraria ser aqui na internet", brincou ao iniciar o desabafo. Karoline contou que até comentários corriqueiros podem ser interpretados de diferentes maneiras pelo público.



"Acho que eu perdi isso um pouco, um tempo, sabia? Um pouco da minha sagacidade, porque a internet ficou chata. Então, às vezes, se eu falo um a mais, aí já é uma bomba", afirmou.



Na sequência, a influenciadora comparou o comportamento dos usuários ao modo como jogadores controlam personagens de The Sims. Segundo ela, há uma tentativa de determinar como pessoas conhecidas devem se vestir, falar e agir.



"A gente aqui da internet parecemos, assim, para quem vê, que nós somos bonecas do The Sims", disse.



Karoline usou Rihanna como exemplo. Fã da cantora, admitiu que já teve vontade de interferir nas escolhas profissionais da artista. "Eu queria mandar na vida da Rihanna. Eu queria botar ela dentro de um estúdio e trancar ela lá", brincou.



Depois, reconheceu que a admiração não dá ao público o direito de controlar a vida de outra pessoa. "Vou pegar o que eu tenho dela, o que eu gosto dela, o que me faz feliz com relação a ela e vou ser feliz com isso", afirmou.



Ao terminar a reflexão, Karoline pediu que os seguidores direcionem mais atenção aos aspectos positivos das pessoas que acompanham. "Vamos se apegar em coisas boas, gente", concluiu.