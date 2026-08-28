Médico e namorado de Sandy revela que pesquisa doença de Lito Sousa - Reprodução / Instagram

Médico e namorado de Sandy revela que pesquisa doença de Lito SousaReprodução / Instagram

Publicado 28/08/2026 13:09

“Estamos estudando e conversando com alguns pesquisadores sobre o caso do Lito. É uma condição extremamente desafiadora e que nos ensina muito sobre o significado da vida. Muita luz, amor e conforto a ele e às pessoas próximas”, escreveu Pedro nos Stories do Instagram.

A manifestação ocorreu após Lito compartilhar um vídeo gravado no dia em que recebeu o diagnóstico. Conhecido pelo conteúdo sobre aviação, o influenciador chorou ao falar sobre o avanço dos problemas de saúde e revelou preocupação com a possibilidade de perder a capacidade cognitiva.

“Eu tenho que ser forte. Vocês já sabiam toda a questão do câncer. Câncer é besteira. Depois do câncer, apareceu uma encefalite no cérebro, comecei a perder vários movimentos, ter dificuldades de andar. E quis gravar esse vídeo enquanto ainda tenho congnição porque não sei quanto tempo. Pode ser semanas, meses. Não sei”, afirmou, aos prantos.

Apesar da gravidade do diagnóstico, Lito disse que mantém a esperança e destacou a relação que sempre teve com a ciência e com a fé.

“Eu sou uma pessoa extremamente evoluída. Meu único desejo sempre foi compartilhar conhecimento. Apesar da notícia, que não é nada boa, o jogo só acaba quando termina. Sou um homem de ciência, mas também sou um homem de muita fé e a gente nunca sabe o que pode acontecer”, garantiu.

Na sequência, ele falou sobre a possibilidade de um desfecho diferente do esperado e admitiu que sua maior preocupação está na família. “Milagres ocorrem e vai que eu sou o escolhido para continuar esse trabalho. Nunca penso ‘por que eu?’. Isso não compete a mim. Só tem uma coisinha que preciso evoluir: sei que a parte mais fácil é a minha. A parte mais difícil vai ser minha esposa e, provavelmente, meu filho”, desabafou.

Ao citar o filho, Lito voltou a se emocionar. “Queria ter muito mais tempo com ele. Eu que não tenho medo de nada, de morrer, mas o que não sei como falo pra ele que vou virar estrelinha. Eu não sei a saudade que ele vai sentir… Quando eu ligo para ele, ele sempre atende: ‘Oi, papai’… E isso é o que me dá um pouquinho de medo só. Mas eu fui extremamente feliz em tudo que eu fiz”, disse.