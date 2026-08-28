Médico e namorado de Sandy revela que pesquisa doença de Lito SousaReprodução / Instagram
Namorado de Sandy, Pedro Andrade estuda doença rara de Lito Sousa
Médico diz manter contato com pesquisadores após diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob e envia mensagem de apoio à família
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Gominho se posiciona ao cancelar trabalho de bet: 'Não sou medíocre'
Influenciador ainda comentou sobre o valor da proposta recebida, e recebeu apoio e críticas após publicar decisão nas redes sociais
Aos 48 anos, Maju Coutinho anuncia primeira gravidez e revela nome
Jornalista do 'Fantástico' espera um menino, fruto do casamento com o artista visual Agostinho Paulo Moura, desde 2009
Isabella Scherer mostra família reunida na maternidade
Vencedora do ‘MasterChef Brasil’ compartilhou momento com os filhos nas redes sociais, nesta sexta-feira (28)
Vídeo: Christian Chávez e Tia Milena dão selinho em encontro
Vice-campeã do "BBB 26" afirmou que beijo com o cantor foi o segundo de sua vida; Christian ainda revelou projeto inédito para a Amazon
Zé Felipe xinga fã que exibiu foto de Virginia e Vini Jr. em Barretos
Sertanejo perdeu a paciência durante apresentação, reagiu à provocação na plateia e disparou palavrões diante do público; vídeo
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