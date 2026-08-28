Rio - Gominho, de 37 anos, contou que desistiu de um trabalho ligado a uma bet nesta sexta-feira (28). O influenciador, cantor e apresentador explicou a decisão de forma direta nas redes sociais. "Cancelei hoje um trampo (trabalho/publicidade) de Bet porque eu não sou medíocreeeeeeeee!!!", escreveu.
Cancelei hoje um trampo de Bet porque eu não sou mediocreeeeeeeee!!!
A publicação recebeu o apoio da jornalista Van Carvalho, que respondeu: "Fez bem, amor". Ao conversar com outra seguidora, Gominho disse que o valor oferecido não era alto. "Ainda era uma miséria", afirmou, aos risos.
Nem todos, porém, elogiaram a atitude. Um internauta questionou o fato de ele ter cancelado o trabalho após aparentemente já ter aceitado a proposta. "Nossa, que mérito! 'Cancelou' quer dizer que tinha aceito, né? Vou mandar uma medalha pra sua casa!", ironizou.
Conhecido também por trabalhos na televisão e no rádio, Gominho, que se chama Vinicius Gomes da Costa, ganhou projeção nacional como comentarista do "Muito+", apresentado por Adriane Galisteu, e participou da sexta edição de "A Fazenda", em 2013.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa