Gominho contou que desistiu de um trabalho ligado a uma bet e fez comentário no X (antigo Twitter) - Reprodução / Instagram

Gominho contou que desistiu de um trabalho ligado a uma bet e fez comentário no X (antigo Twitter)Reprodução / Instagram

Publicado 28/08/2026 12:50

Rio - Gominho, de 37 anos, contou que desistiu de um trabalho ligado a uma bet nesta sexta-feira (28). O influenciador, cantor e apresentador explicou a decisão de forma direta nas redes sociais. "Cancelei hoje um trampo (trabalho/publicidade) de Bet porque eu não sou medíocreeeeeeeee!!!", escreveu.

Cancelei hoje um trampo de Bet porque eu não sou mediocreeeeeeeee!!! — (@Gominho) August 27, 2026 A publicação recebeu o apoio da jornalista Van Carvalho, que respondeu: "Fez bem, amor". Ao conversar com outra seguidora, Gominho disse que o valor oferecido não era alto. "Ainda era uma miséria", afirmou, aos risos. A publicação recebeu o apoio da jornalista Van Carvalho, que respondeu: "Fez bem, amor". Ao conversar com outra seguidora, Gominho disse que o valor oferecido não era alto. "Ainda era uma miséria", afirmou, aos risos.

Ainda era uma misérian hahahaahhaha — (@Gominho) August 27, 2026

Nem todos, porém, elogiaram a atitude. Um internauta questionou o fato de ele ter cancelado o trabalho após aparentemente já ter aceitado a proposta. "Nossa, que mérito! 'Cancelou' quer dizer que tinha aceito, né? Vou mandar uma medalha pra sua casa!", ironizou.

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Conhecido também por trabalhos na televisão e no rádio, Gominho, que se chama Vinicius Gomes da Costa, ganhou projeção nacional como comentarista do "Muito+", apresentado por Adriane Galisteu, e participou da sexta edição de "A Fazenda", em 2013.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa