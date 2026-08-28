Paolla Oliveira aposta em transparência e arranca suspiros dos fãs - Reprodução / Instagram

Paolla Oliveira aposta em transparência e arranca suspiros dos fãsReprodução / Instagram

Publicado 28/08/2026 14:59

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Os registros renderam uma série de elogios nos comentários. "Meu Deus", escreveu Alane Dias. "Parece uma pintura", afirmou um seguidor. Outra fã definiu a artista como "uma deusa maravilhosa, gostosa, empoderada". Também houve quem quisesse saber sobre a vida amorosa de Paolla. "Está solteira?", perguntou um internauta.A curiosidade surgiu meses depois do fim do relacionamento da atriz com Diogo Nogueira. Os dois anunciaram a separação em dezembro de 2025, após quase cinco anos juntos. Desde então, Paolla não assumiu publicamente um novo romance.Além das fotos, a artista também tem dividido com o público detalhes da preparação para um novo trabalho. Depois de interpretar Heleninha Roitman no remake de "Vale Tudo" e estrear seu primeiro filme de terror, ela passou a se dedicar a aulas de natação para um papel que ainda não teve detalhes revelados."O que eu mais amo no meu trabalho é poder dar vida a personagens tão diferentes de mim e, em cada uma delas, aprender algo novo e levar um pouco comigo... Agora o desafio é em alto-mar", contou em julho. Paolla também mostrou que praticou stand-up paddle durante a preparação e brincou nos Stories: "Juro que é trabalho".