Paolla Oliveira aposta em transparência e arranca suspiros dos fãsReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Paolla Oliveira, de 44 anos, chamou a atenção dos seguidores nesta sexta-feira (28) ao publicar uma nova sessão de fotos nas redes sociais. A atriz apostou em um vestido preto de renda transparente, com lingerie à mostra, e completou a produção com colares em tons escuros, maquiagem de olhos marcados e cabelo preso em um rabo de cavalo.
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Paolla Oliveira aposta em transparência e arranca suspiros dos fãs - Reprodução / Instagram
Paolla Oliveira aposta em transparência e arranca suspiros dos fãs - Reprodução / Instagram
Paolla Oliveira - Reprodução / Instagram


Os registros renderam uma série de elogios nos comentários. "Meu Deus", escreveu Alane Dias. "Parece uma pintura", afirmou um seguidor. Outra fã definiu a artista como "uma deusa maravilhosa, gostosa, empoderada". Também houve quem quisesse saber sobre a vida amorosa de Paolla. "Está solteira?", perguntou um internauta.

A curiosidade surgiu meses depois do fim do relacionamento da atriz com Diogo Nogueira. Os dois anunciaram a separação em dezembro de 2025, após quase cinco anos juntos. Desde então, Paolla não assumiu publicamente um novo romance.

Além das fotos, a artista também tem dividido com o público detalhes da preparação para um novo trabalho. Depois de interpretar Heleninha Roitman no remake de "Vale Tudo" e estrear seu primeiro filme de terror, ela passou a se dedicar a aulas de natação para um papel que ainda não teve detalhes revelados.

"O que eu mais amo no meu trabalho é poder dar vida a personagens tão diferentes de mim e, em cada uma delas, aprender algo novo e levar um pouco comigo... Agora o desafio é em alto-mar", contou em julho. Paolla também mostrou que praticou stand-up paddle durante a preparação e brincou nos Stories: "Juro que é trabalho".