Taís Araujo e Humberto CarrãoReprodução/Instagram
Na postagem, realizada nos Stories do Instagram, ela comemorou o dia especial do ator com uma mensagem de carinho: "Viva você que já foi meu irmão, meu filho e até meu genro! Amo nossa parceria e amo mais ainda o fruto dela: nossa amizade. Como é bom te celebrar, meu amor! Saúde e caminhos abertos. Te amo, Humberto Carrão", escreveu.
Araujo e Carrão já trabalharam juntos em quatro projetos para a televisão. Em 2012, eles atuaram como os irmãos Penha e Elano em “Cheias de Charme”; no ano de 2014 integraram o elenco de “Geração Brasil”; interpretaram mãe e filho na novela “Amor de Mãe”; e foram sogra e genro na nova versão de “Vale Tudo”, de 2025.