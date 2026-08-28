Tia Milena entrevistou Christian Chávez, integrante do RBD, e o momento terminou em selinho - Reprodução / Youtube

Tia Milena entrevistou Christian Chávez, integrante do RBD, e o momento terminou em selinhoReprodução / Youtube

Publicado 28/08/2026 11:48 | Atualizado 28/08/2026 12:07

Rio - Tia Milena , de 27 anos, finalmente viveu o encontro que aguardava com Christian Chávez, de 43, integrante do RBD, e o momento terminou em selinho. Durante uma conversa com o cantor, a vice-campeã do "BBB 26" contou que havia beijado apenas uma vez na vida, aos 18 anos, e foi surpreendida pela proposta do artista.

FAMOSOS: Christian Chavez e Tia Milena deram um selinho. pic.twitter.com/EMLmXBQjwU — FOFOQUEI (@fofoquei) August 28, 2026

"Sabe que eu não gosto muito de beijo, né? Eu beijei quando eu tinha 18 anos, achei nojento e nunca mais beijei", revelou Milena. Christian, surpreso, perguntou: "Nunca beijou?". Milena, respondeu brincando: "Eu te dou um selinho." Em seguida, Christian prontamente se posicionou para o beijo.

"Sabe que eu não gosto muito de beijo, né? Eu beijei quando eu tinha 18 anos, achei nojento e nunca mais beijei", revelou Milena. Christian, surpreso, perguntou: "Nunca beijou?". Milena, respondeu brincando: "Eu te dou um selinho." Em seguida, Christian prontamente se posicionou para o beijo.

Sem esconder a surpresa, Milena perguntou se ele falava sério e aceitou. Antes do beijo, Christian ainda brincou com a fã. "Você relaxa, menina. (...) Você fecha os olhos, meu amor. Você confia em mim? Eu me sinto em Titanic!", disse.

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Após o selinho, Milena começou a gritar e comemorou o momento. "Caraca! O segundo beijo da minha vida foi no Christian, tá? Tomem! Meu Deus, ele beijou minha boca!", celebrou.



Durante a entrevista, Christian também adiantou um projeto até então não anunciado por ele. O cantor contou que terminou recentemente uma produção para a Amazon, prevista para estrear no próximo ano, na qual interpreta um personagem de suspense (thriller).



"Agora eu terminei um novo projeto para a Amazon que vai estrear no próximo ano e eu fiz um personagem que, nossa, desses personagens que eu estava esperando durante muito tempo", revelou. Segundo ele, o trabalho permitiu explorar um lado diferente da carreira de ator. "Eu fiz muita comédia, porque a comédia é parte da minha vida (...) mas nunca havia chegado um personagem muito mais comprometedor como ator em um thriller. Então eu fiquei amando essa parte de mim como ator."



Christian não revelou o nome da produção, mas confirmou que a informação ainda era inédita. "É um spoiler porque ainda eu não falei. Mas... Amazon. Eu não falei, eu juro, não falei o nome", brincou.



O encontro já era aguardado pela recreadora infantil desde antes de entrar no reality. Fã declarada do RBD, Milena costumava cantar músicas do grupo durante o programa e chegou a receber um recado em vídeo de Christian na festa "Cooler do Pijama".



Antes da divulgação da conversa completa, ela já havia compartilhado registros ao lado do cantor e avisado que algo inesperado tinha acontecido. "Um sonho realizado e o que aconteceu nesse encontro vocês vão descobrir logo, logo!", escreveu na ocasião.



Durante o bate-papo, Milena também relembrou o esforço que fez para assistir à turnê do RBD no Brasil e declarou seu carinho pelo artista. Christian, por sua vez, retribuiu antes da despedida. "Brasil, eu te amo. Eu te amo, Milena. Muito obrigada por sempre fazer do RBD, de mim, uma lembrança dentro da casa do BBB e ser tão linda em pessoa como você."



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa