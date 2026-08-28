Jon Secada celebra paixão do público brasileiro antes de show no RioDivulgação

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Karilayn Areias
Rio - Jon Secada, o "Latin Crossover King", se apresenta nesta sexta-feira (28), às 21h30, no Qualistage, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O cantor cubano-americano divide o palco com Marina Elali e, antes do show, relembrou a relação construída com o público brasileiro ao longo de mais de três décadas de carreira. 
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"Não tem nada igual a ter fãs no Brasil. A paixão pela música e pelos artistas não existe igual em nenhum outro lugar do mundo", afirmou.

A ligação com o país começou em 1992, quando Secada promovia seu primeiro lançamento. Na época, uma campanha colocou o cantor ao lado de Romário, ambos usando a camisa da Seleção Brasileira por causa da semelhança física entre os dois.

"Foi muito legal conhecer um dos maiores jogadores da história do Brasil", contou.

Sucessos e influências

Com uma carreira marcada pela mistura de música latina, R&B e soul, Secada alcançou projeção mundial nos anos 1990 com canções como "Just Another Day" e "Do You Believe in Us".

O cantor lembra especialmente da ascensão de "Just Another Day" nas rádios americanas. "Em uma semana, pulou de 14 para número 5. Essa semana percebi a atenção que recebi das pessoas nas rádios", recordou.

Como compositor, Secada também trabalhou com artistas como Ricky Martin, Jennifer Lopez e Mandy Moore. Entre os trabalhos de que mais se orgulha está "Coming Out of the Dark", escrita em parceria com Gloria Estefan.

"Foi a primeira música minha que ouvi na rádio. Muito emocionante", afirmou.

Parceria no palco

Secada também destacou a sintonia com Marina Elali, com quem se apresenta no Rio. Para ele, a cantora brasileira tem uma conexão musical que facilita o trabalho conjunto.

"Trabalhar com Marina sempre foi muito fácil, porque é uma cantora excepcional. Nossos instintos musicais misturam bem", disse.

O artista também destacou a troca entre os dois: "A gente se apoia um ao outro tecnicamente, que é como é para ser feito. Ela mora no Brasil, mas é uma artista do mercado mundial".

Serviço

Jon Secada no Rio. Qualistage, Via Parque Shopping -  Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ). Sexta-feira (28), às 21h30, com abertura da casa às 19h30. 