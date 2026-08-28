Toquinho é uma das atrações do Festival Harmonia ste fim de semana na Zona SulDivulgação / Marcos Hermes
Beto Guedes, Luiz Carlos SÁ, 14 Bis e Tuia - Bar Brasil
Sexta-feira, a partir das 19h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85
Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 110
Jon Secada e Marina Elali - Canções Eternas
Sexta-feira, a partir das 19h30
Local: Qualistage
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Via Parque Shopping
Ingresso: a partir de R$ 110
Armandinho e Chimarruts
Sexta-feira, a partir das 21h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 25
Tiago Iorc
Sábado, a partir das 19h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85
Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 110
Jorge Aragão
Sábado, a partir das 19h30
Local: Qualistage
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Via Parque Shopping
Ingresso: a partir de R$ 75
Thalita Pertuzatti - “Whitney Forever”
Sábado, a partir das 19h30
Local: Teatro Rival Petrob´ras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 60
Alcione
Sábado, a partir das 21h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 35
Festa Ploc 360
Atrações: Paquitas, Trem da Alegria (Juninho Bill e Luciano Nassyn), Banda Ploc, Vinícius Cantuária, Silvinho Blau Blau, Dr. Silvana & Cia, Avellar Love (João Penca & Seus Miquinhos Amestrados), Felipe Dylon e mais
Sábado, a partir das 21h
Local: Fundição Progresso
Endereço: Rua dos Arcos, 24 – Lapa
Ingresso: a partir de R$ 90 ( mediante a doação de 1kg de alimento não perecível)
Atrações: Batucaê e Fabinho
Domingo, a partir das 14h
Local: Espaço Drummond
Endereço: R. Jardel Jércolis, 432 — Glória
"Dora", com Grace Gianoukas
Sexta-feira e sábado, às 18h; Domingos, às 17h
Local: Teatro dos Quatro – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea
Ingresso: a partir de R$ 25
“Então… Deu No que Deu”, com Nany People
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Raul Cortez
Endereço: Praça do Pacificador, s/n, Centro, Duque de Caxias
Ingresso: a partir de R$ 40
"Festa no Arraial, O Musical", com Claudia Ohana
Sexta-feira, às 20h; Sábados, às 17h30, e domingos, às 16h
Local: Teatro Clara Nunes – Shopping da Gávea
Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52, loja 370 - Gávea
Ingresso: a partir de R$ 25
"Mamma Mia!", com Claudia Netto, Totia Meireles e Gottsha
Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 15h e 20h; Domingo, às 15h
Local: Teatro Riachuelo Rio
Endereço: Rua do Passeio, 38 - Centro
Ingresso: a partir de R$ 50
"Wicked - O Musical"
Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 15h e 19h; e domingo, às 14h e 18h30
Local: Cidade das Artes
Endereço: Av. das Américas, 5300, Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 150
"Fim de Partida", com Marco Nanini e Guilherme Weber
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 18h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 25
"Dois de Nós", com Antonio Fagundes, Christiane Torloni, Thiago Fragoso e Alexandra Martins
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 17h
Local: Teatro Axia Casagrande - Shopping Leblon
Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon
Ingresso: a partir de R$ 80
"Mande Notícias do Mundo de Lá", com Arlete Salles
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro dos 4
Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52 - 2° piso - Gávea
Ingresso: a partir de R$ 73
"O Coelho da Lua"
Sábado e domingo, às 11 e às 15h
Local: Sala Eletroacústica da Cidade das Artes
Endereço: Avenida das Américas, 5.300 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 30
"Gato Galactico - O Reino Mágico"
Domingo, às 17h
Local: Qualistage
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 50
Mais opções
Roda de samba do Wander Pires
Sexta-feira, a partir das 18h
Local: - Casarão do Firmino
Endereço: Rua da Relação, 19- Lapa
Ingresso: Colaborativo
Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h
Local: Estacionamento do Carrefour Barra
Endereço: Av. das Américas, 5.150 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 20
Sexta-feira, a partir das 20h
Local: Centro Cultural Lado B
Endereço: Rua Primeiro de Março, 14 – Centro
Ingresso: a partir de R$ 20
Roda de samba do Luna
Sexta-feira, a partir das 20h
Local: Espaço Arlindo Cruz
Endereço: Rua Marechal Joaquim Inácio, s/nº, embaixo do viaduto de Realengo — Realengo
Ingresso: Grátis até às 21h, após: R$ 15
"Donas do Baile" - DJs, MCs e dançarinas
Sexta-feira, às 21h15
Local: Teatro do Petrobras Futuros - Arte e Tecnologia
Endereço: Rua Dois de Dezembro, 63 - Flamengo
Ingresso: Grátis
"Harmonias Brasileiras – Orquestra Carioca de Flautas"
Domingo, às 11h
Local: Teatro de Câmara - Cidade das Artes
Endereço: Avenida das Américas, 5.300 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 20