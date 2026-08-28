Toquinho é uma das atrações do Festival Harmonia ste fim de semana na Zona Sul - Divulgação / Marcos Hermes

Toquinho é uma das atrações do Festival Harmonia ste fim de semana na Zona SulDivulgação / Marcos Hermes

Publicado 28/08/2026 05:00

Rio - Não precisa de muito para curtir o fim de semana. Com entrada gratuita, a quarta edição do Festival Harmonia no Parque das Figueiras, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio, reunirá grandes nomes da música entre sexta-feira (28) e domingo (30). Entre as atrações confirmadas do evento estão: Roberta Sá, Toquinho, Leoni, Serjão Loroza, entre outros.

fotogaleria

A programação do festival, que celebra a riqueza dos seis biomas do país (Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal) por meio da arte e da música, começa na sexta, a partir das 14h, com apresentações de Rafael Sperduto e Toquinho, que cantará ao lado de Camila Faustino. Já no sábado (29), a Orquestra Petrobras Sinfônica e o cantor Leoni sobem ao palco a partir do meio-dia.

"Vou estar com a banda Outro Futuro. Estou muito feliz de fazer parte desta edição que reúne tantos sons, sabores, histórias e culturas do nosso país. E quero encontrar vocês por lá para a gente cantar e se divertir juntos", afirma Leoni.

Domingo, Roberta Sá e Serjão Loroza encerram a festa com chave de ouro. A artista adianta que animará o público ao som de músicas que fazem parte de seu projeto dedicado ao samba. "Vou fazer o Sambasá completo para vocês", avisa.

Além dos shows, o festival conta com apresentações culturais que traduzem as referências e manifestações de cada um dos biomas, aulas gastronômicas com ingredientes de cada território, ilhas gastronômicas assinadas por chefs convidados, oficinas de música e arte abertas o dia todo, feirinha de pequenos produtores, ações educativas e espaços de convívio e bem-estar para todas as idades.

Entre as atrações pagas do fim de semana há shows de Jorge Aragão, no Qualistage, Alcione, na Via Music Hall e a festa Ploc 360, com Paquitas, Trem da Alegria, Silvinho Blau Blau e outras atrações na Fundição Progresso, no sábado (29). O roteiro ainda conta com espetáculos e rodas de samba.

Confira a programação completa abaixo:

Shows



Beto Guedes, Luiz Carlos SÁ, 14 Bis e Tuia - Bar Brasil

Sexta-feira, a partir das 19h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85

Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 110



Jon Secada e Marina Elali - Canções Eternas

Sexta-feira, a partir das 19h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Via Parque Shopping

Ingresso: a partir de R$ 110



Armandinho e Chimarruts

Sexta-feira, a partir das 21h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 25



Tiago Iorc

Sábado, a partir das 19h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85

Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 110



Jorge Aragão

Sábado, a partir das 19h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Via Parque Shopping

Ingresso: a partir de R$ 75



Thalita Pertuzatti - “Whitney Forever”

Sábado, a partir das 19h30

Local: Teatro Rival Petrob´ras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 60



Alcione

Sábado, a partir das 21h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 35



Festa Ploc 360

Atrações: Paquitas, Trem da Alegria (Juninho Bill e Luciano Nassyn), Banda Ploc, Vinícius Cantuária, Silvinho Blau Blau, Dr. Silvana & Cia, Avellar Love (João Penca & Seus Miquinhos Amestrados), Felipe Dylon e mais

Sábado, a partir das 21h

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24 – Lapa

Ingresso: a partir de R$ 90 ( mediante a doação de 1kg de alimento não perecível)

Yan - Meu Rio é Samba

Atrações: Batucaê e Fabinho

Domingo, a partir das 14h

Local: Espaço Drummond

Endereço: R. Jardel Jércolis, 432 — Glória



Espetáculo



"Dora", com Grace Gianoukas

Sexta-feira e sábado, às 18h; Domingos, às 17h

Local: Teatro dos Quatro – Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea

Ingresso: a partir de R$ 25



“Então… Deu No que Deu”, com Nany People

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Raul Cortez

Endereço: Praça do Pacificador, s/n, Centro, Duque de Caxias

Ingresso: a partir de R$ 40



"Festa no Arraial, O Musical", com Claudia Ohana

Sexta-feira, às 20h; Sábados, às 17h30, e domingos, às 16h

Local: Teatro Clara Nunes – Shopping da Gávea

Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52, loja 370 - Gávea

Ingresso: a partir de R$ 25



"Mamma Mia!", com Claudia Netto, Totia Meireles e Gottsha

Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 15h e 20h; Domingo, às 15h

Local: Teatro Riachuelo Rio

Endereço: Rua do Passeio, 38 - Centro

Ingresso: a partir de R$ 50



"Wicked - O Musical"

Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 15h e 19h; e domingo, às 14h e 18h30

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas, 5300, Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 150



"Fim de Partida", com Marco Nanini e Guilherme Weber

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 18h

Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir de R$ 25



"Dois de Nós", com Antonio Fagundes, Christiane Torloni, Thiago Fragoso e Alexandra Martins

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 17h

Local: Teatro Axia Casagrande - Shopping Leblon

Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon

Ingresso: a partir de R$ 80



"Mande Notícias do Mundo de Lá", com Arlete Salles

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h

Local: Teatro dos 4

Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52 - 2° piso - Gávea

Ingresso: a partir de R$ 73



"O Coelho da Lua"

Sábado e domingo, às 11 e às 15h

Local: Sala Eletroacústica da Cidade das Artes

Endereço: Avenida das Américas, 5.300 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 30



"Gato Galactico - O Reino Mágico"

Domingo, às 17h

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 50



Mais opções



Roda de samba do Wander Pires

Sexta-feira, a partir das 18h

Local: - Casarão do Firmino

Endereço: Rua da Relação, 19- Lapa

Ingresso: Colaborativo



Circo Khronos - King Kong

Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h

Local: Estacionamento do Carrefour Barra

Endereço: Av. das Américas, 5.150 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 20

Baile do Mexidão

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Centro Cultural Lado B

Endereço: Rua Primeiro de Março, 14 – Centro

Ingresso: a partir de R$ 20



Roda de samba do Luna

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Espaço Arlindo Cruz

Endereço: Rua Marechal Joaquim Inácio, s/nº, embaixo do viaduto de Realengo — Realengo

Ingresso: Grátis até às 21h, após: R$ 15



"Donas do Baile" - DJs, MCs e dançarinas

Sexta-feira, às 21h15

Local: Teatro do Petrobras Futuros - Arte e Tecnologia

Endereço: Rua Dois de Dezembro, 63 - Flamengo

Ingresso: Grátis



"Harmonias Brasileiras – Orquestra Carioca de Flautas"

Domingo, às 11h

Local: Teatro de Câmara - Cidade das Artes

Endereço: Avenida das Américas, 5.300 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 20