Rio - Marisa Monte realizará mais dois shows da turnê "Phonica – Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo" no Rio de Janeiro. Acompanhada pela sua banda e por uma orquestra sinfônica formada por 55 músicos, sob a regência do maestro André Bachur, a artista se apresentará nos dias 7 e 8 de novembro, na Brava Arena Jockey, localizada na Zona Sul.
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"O Rio não podia ficar de fora nos últimos shows da turnê de 'Phonica'. É uma alegria cantar em casa para o público carioca e ainda poder ter muitos amigos na plateia," diz Marisa.
A pré-venda de ingressos se inicia nesta segunda-feira (24), às 12h, para clientes Banco do Brasil com cartões BB Visa, com desconto de 25% e possibilidade de parcelamento em até seis vezes sem juros. Já a venda geral será disponibilizada nesta quarta-feira, às 14h, pelo site da Tickets for Fun e na bilheteria oficial do evento, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Flamengo.
Marisa já rodou o Brasil com a turnê 'Phonica' e reuniu mais de 180 mil pessoas em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Porto Alegre, Fortaleza, Recife e Salvador. O setlist do show conta com grandes sucessos da artista, como "Vilarejo", "Amor I Love You", "Beija Eu", "Diariamente", "Feliz Alegre e Forte", "Não Vá Embora", além de "Sua Onda", lançada em outubro do ano passado.