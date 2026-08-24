Marisa Monte fará últimos shows da turnê ’Phonica’ no Rio Leo Aversa / Divulgação

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Isabelle Rosa
Rio - Marisa Monte realizará mais dois shows da turnê "Phonica – Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo" no Rio de Janeiro. Acompanhada pela sua banda e por uma orquestra sinfônica formada por 55 músicos, sob a regência do maestro André Bachur, a artista se apresentará nos dias 7 e 8 de novembro, na Brava Arena Jockey, localizada na Zona Sul. 
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Marisa Monte fará últimos shows da turnê 'Phonica' no Rio - Leo Aversa / Divulgação
Marisa Monte fará últimos shows da turnê 'Phonica' no Rio - Leo Aversa / Divulgação
Marisa Monte fará últimos shows da turnê 'Phonica' no Rio - Leo Aversa / Divulgação
"O Rio não podia ficar de fora nos últimos shows da turnê de 'Phonica'. É uma alegria cantar em casa para o público carioca e ainda poder ter muitos amigos na plateia," diz Marisa. 

A pré-venda de ingressos se inicia nesta segunda-feira (24), às 12h, para clientes Banco do Brasil com cartões BB Visa, com desconto de 25% e possibilidade de parcelamento em até seis vezes sem juros. Já a venda geral será disponibilizada nesta quarta-feira, às 14h, pelo site da Tickets for Fun e na bilheteria oficial do evento, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Flamengo. 
Marisa já rodou o Brasil com a turnê 'Phonica' e reuniu mais de 180 mil pessoas em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Porto Alegre, Fortaleza, Recife e Salvador. O setlist do show conta com grandes sucessos da artista, como "Vilarejo", "Amor I Love You", "Beija Eu", "Diariamente", "Feliz Alegre e Forte", "Não Vá Embora", além de "Sua Onda", lançada em outubro do ano passado.
Confira os valores: 
Pista

Pré-venda
Inteira: R$ 380
Meia (50%): R$ 190
Ingresso Solidário (40%): 228
Lote 1
Inteira: R$ 510
Meia (50%): R$ 255
Solidário (40%): R$ 306
Lote 2
Inteira: R$ 610
Meia (50%): R$ 305
Solidário (40%): R$ 366
Pista Premium
Pré-venda
Inteira: R$ 600
Meia (50%): R$ 300
Solidário (40%): R$ 360

Lote 1
Inteira: R$ 800
Meia (50%): R$ 400
Solidário (40%): R$ 480
Lote 2
Inteira: R$ 970
Meia (50%): R$ 485
Solidário (40%): R$ 582