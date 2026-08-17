System of a Down anuncia show no Brasil com o Faith No MoreReprodução do Instagram
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System of a Down anuncia show no Brasil com o Faith No MoreReprodução do Instagram
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System Of A Down anuncia show no Maracanã em 2027
Apresentação acontecerá no dia 15 de janeiro e será em parceria com o Faith No More; venda geral incia nesta sexta-feira (21)
Festival Wakanda comemora oito anos com evento no Viaduto de Madureira
Programação terá shows de Arlindinho, Leci Brandão e Salgadinho, além de literatura e espaço infantil
Espetáculo com Grace Gianoukas equilibra humor e emoção
'Dora' fica em cartaz no Teatro dos Quatro, na Zona Sul, até o dia 30 de agosto; monólogo aborda luto, solidão e pertencimento
Festival gratuito reúne Alceu, Samuel Rosa e orquestra em Copacabana
Apresentações acontecem nesta sexta-feira (14) e sábado (15); veja mais opções de diversão para o fim de semana
Terreiro Grande homenageará Cristina Buarque em evento na Portelinha
Tributo neste sábado (15) vai resgatar pérolas de compositores gravados pela artista, como Paulo da Portela, Candeia, Monarco e muitos outros
Grátis! Feira das Yabás celebra cultura do subúrbio no CCBB
Evento, que conta com a consagrada roda de samba de Marquinhos de Oswaldo Cruz, ocorre neste sábado (10), a partir das 13h