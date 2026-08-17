System of a Down anuncia show no Brasil com o Faith No MoreReprodução do Instagram

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Isabelle Rosa
Rio - O System of a Down fará um show no Maracanã, na Zona Norte do Rio, no ano que vem. A apresentação, intitulada "One Night Only" (Apenas Uma Noite), acontecerá no dia 15 de janeiro e será em parceria com o Faith No More. O anúncio foi feito pela 30e, por meio do Instagram, nesta segunda-feira (17).  
"One Night Only é a oportunidade única para ver o show épico do System Of A Down e o retorno do Faith No More em uma mesma noite. E um encontro deste tamanho merece um palco da mesma magnitude: o Maracanã", diz a legenda da publicação. 
 
 
 
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O anúncio empolgou os fãs das bandas. "Mais um dia épico para a gente viver", vibrou um internauta. "Isso vai ser histórico", comentou outro. "Meu Deus, minha banda favorita", celebrou uma terceira pessoa. 
A pré-venda exclusiva para clientes Itaú Private e Personnalité começa nesta quarta (19), às 10h, enquanto para os demais clientes poderão comprar os ingressos a partir de quinta (20), no mesmo horário, pela Eventim. As vendas gerais iniciam na sexta (21), ao meio-dia (online), e às 13h (bilheteria física). 
A última passagem do System Of A Down pelo Brasil aconteceu em 2025 com a turnê "Wake Up! South America Stadium". Já o Faith No More não faz shows desde 2016, quando realizaram a turnê do álbum "Sol Invictus". 
Confira os valores: 
- Cadeira Superior Nível 5 - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira)
- Cadeira Superior Sul - R$ 397,50 (meia-entrada) | R$ 795,00 (inteira)
- Cadeira Superior Leste - R$ 447,50 (meia-entrada) | R$ 895,00 (inteira)
- Cadeira Inferior Sul - R$ 497,50 (meia-entrada) | R$ 995,00 (inteira)
- Cadeira Inferior Oeste - R$ 497,50 (meia-entrada) | R$ 995,00 (inteira) ]
- Cadeira Inferior Leste - R$ 497,50 (meia-entrada) | R$ 995,00 (inteira)
- Cadeiras Cativas (Superior Oeste) - R$ 747,50 (meia-entrada) | R$ 1.495,00 (inteira)
- Camarote (Oeste e Leste) - R$ 747,50 (meia-entrada) | R$ 1.495,00 (inteira)
- Tribuna (Oeste) - R$ 747,50 (meia-entrada) | R$ 1.495,00 (inteira)
- Pista Premium Itaú Personnalité - R$ 747,50 (meia-entrada) | R$ 1.495,00
- Maracanã Mais Oeste (Hot Seat) - R$ 997,50 (meia-entrada) | R$ 1.995,00 (inteira)
- Pacote VIP Super Fã Itaú Bronze* - R$ 1.092,00 (meia-entrada) | R$ 1.540,00 (inteira)
- Pacote VIP Super Fã Itaú Gold* - R$ 1.792,50 (meia-entrada) | R$ 2.290,00 (inteira)
- Pacote VIP Super Fã Itaú Silver* - R$ 1.792,50 (meia-entrada) | R$ 2.290,00 (inteira)
- Pacote VIP Super Fã Itaú Platinum* - R$ 2.042,50 (meia-entrada) | R$ 2.790,00 (inteira)