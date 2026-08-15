Grace Gianoukas estrela o espetáculo ’Dora’, em cartaz na Zona Sul - João Pedro Hachiya / Divulgação

Grace Gianoukas estrela o espetáculo ’Dora’, em cartaz na Zona SulJoão Pedro Hachiya / Divulgação

Publicado 15/08/2026 05:00



Rio - Estrelado por Grace Gianoukas, o espetáculo "Dora" provocará um misto de sentimentos no público ao contar a história de uma mulher cheia de certezas e espirituosa que, após passar décadas cuidando dos outros, se vê diante de uma reviravolta que transforma seu destino. Com texto de Thereza Falcão e direção de Gilberto Gawronski, a produção fica em cartaz no Teatro dos Quatro, na Zona Sul, até o dia 30 de agosto, com ingressos a partir de R$ 25.

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Em cena, Dora revisita o passado, analisa as escolhas que fez ao longo da vida e observa de que maneira a relação com a família, que já faleceu, segue influenciando em seus afetos e decisões. A partir daí, a protagonista inicia uma busca profunda por identidade e liberdade.



A relação afetiva da personagem com a família é mencionada por Grace como um ponto em comum entre elas. "Me identifico com a Dora em alguns pontos. Nossa, o que eu tenho de coisa guardada que são coisas emocionais, que não quero me desfazer porque lembram pessoas que amo e que não estão mais aqui. Claro, não fui adiando minha vida toda como a Dora foi adiando pelos outros, mas a coisa da família para mim está em primeiro lugar sempre. Às vezes a gente faz alguns sacrifícios pelas nossas famílias", afirma Grace.



Além das relações familiares, o monólogo toca em temas como luto, pertencimento, culpa, envelhecimento, solidão e desejo. Grace defende o recurso da obra em transitar entre o humor e emoção. "Adoro isso. Acredito que a interpretação quando ela é ampla toca na emoção também. Gosto de fazer da comédia ao choro. Isso apresenta o patético de todos nós. Na vida, a gente ri e chora. É por isso que não gosto quando me chamam de humorista. Não sou humorista, sou uma atriz que usa as ferramentas da comédia."



Outro aspecto da trama é a forma como Dora lida com a tecnologia para se atualizar sobre os fatos cotidianos. "Ela se relaciona bem com a modernidade, trabalha em home office, tem uma Alexa (assistente virtual por comandos de voz). Ela usa bem a tecnologia de que precisa para se comunicar com o mundo externo. Isso até permite que ela continue um pouco deslocada da realidade da vida", analisa a atriz.



Fora dos palcos, no entanto, Gianoukas assume uma relação bem diferente com o avanço tecnológico. "Tenho um pouco de preguiça. Por exemplo, detesto mudar de celular. Detesto aplicativo, tudo é aplicativo, isso vai me irritando. Tenho um horror. Detesto que tudo tenha que baixar, tudo tenha que cadastrar. Acho muito desagradável. Eu me irrito um pouco e prefiro os jeitos mais antigos para algumas coisas", confessa, com bom humor.



Ao fim do espetáculo, Grace acredita que o público deixará o teatro "com a energia renovada" e reflexivo "sobre as coisas que a gente adia para fazer as vontades dos outros". "A mensagem de Dora dá uma chacoalhada na nossa zona de conforto, e às vezes no pessimismo de achar que não vai acontecer mais nada na nossa vida. E se a gente não der o primeiro passo, não acontece mesmo", conclui a atriz.

Próximos projetos

Com trabalhos em novelas como "Haja Coração" (2016), "Orgulho e Paixão" (2018) e "Êta Mundo Melhor!" (2026), a atriz pode retornar às telinhas em 2027. "Estão conversando comigo a respeito de trabalhos na TV, que eu ainda não posso falar nada. Mas é provável que ano que vem eu esteja na TV novamente", comenta.

No próximo ano, ela também estará nas telonas. A artista faz parte do elenco do filme "Amor em Alta", com direção de Oscar Francisco, ao lado de André Gonçalves, Jennifer Setti e Henri Castelli. "Está bem legal", avisa a atriz, que iniciará as gravações de outro projeto no cinema, em São Paulo, em setembro deste ano.

Outra novidade que envolve Grace é o lançamento da primeira biografia dela, intitulada "Estado de Grace", em dezembro. A obra é escrita por Daniel Fones.

Serviço:

"Dora"

Até dia 30 de agosto

Sexta-feira e sábado, às 18h; Domingos, às 17h

Local: Teatro dos Quatro – Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea

Ingresso: a partir de R$ 25