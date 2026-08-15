Leci Brandão é uma das atrações do Wakanda In Madureira Divulgação

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Leticia Pessôa
Rio - O Wakanda In Madureira volta a ocupar o Viaduto Prefeito Negrão de Lima, na Zona Norte, no domingo (16) para celebrar os oito anos de história e catorze edições realizadas do festival. O evento contará com shows de Leci Brandão, Arlindinho e Salgadinho, promovendo um encontro entre diferentes gerações da música negra e do samba. 
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Evento terá show de Arlindinho e outras atividades - Divulgação
Salgadinho - Divulgação
Leci Brandão é uma das atrações do Wakanda In Madureira - Divulgação
Jonathan Raymundo, um dos idealizadores do festival, ressalta a importância do Wakanda. "Ao longo desses oito anos, mostramos que ocupar os espaços públicos com arte, conhecimento e ancestralidade também é uma forma de transformação social. Ver milhares de pessoas fazendo parte dessa história reforça que estamos construindo um legado de pertencimento, autoestima e fortalecimento da nossa identidade", afirma.
O público poderá participar de atividades no Espaço Quilombinho, voltado ao fortalecimento da identidade infantil, e visitar uma exposição de artes visuais com foco na estética decolonial e afrofuturista, além de acompanhar atividades literárias dedicadas ao pensamento intelectual negro contemporâneo, incluindo lançamentos de livros e rodas de troca de saberes.
"O Wakanda In Madureira se propõe a celebrar as conquistas do povo negro nas artes, na economia e na sociedade, ao mesmo tempo em que amplia o debate sobre os desafios impostos pelo racismo, pelo machismo e por outras formas de desigualdade", completa Dandara Barbosa, co-idealizadora do evento. 
Serviço

Festival Wakanda In Madureira
Quando: Domingo, 16 de agosto
Horário: a partir das 12h
Local: Viaduto Prefeito Negrão de Lima - Madureira
Ingressos: R$ 15 - Sympla