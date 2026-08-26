Ney Matogrosso anunciou turnê comemorativa - Divulgação

Ney Matogrosso anunciou turnê comemorativa Divulgação

Publicado 26/08/2026 19:38

Rio - Ney Matogrosso anunciou na tarde desta quarta-feira (26) uma turnê em comemoração aos 85 anos de vida. A sequência de apresentações começa em janeiro de 2027, na capital paulista, e contará com dez shows ao todo. Outras datas e locais serão anunciados em breve.

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"A idade e o tempo de carreira não impactam em nada. Eu continuo na estrada, gosto de ter gente na minha frente e de dançar. Vou recriar figurinos clássicos que remetem à minha trajetória, mas todos com ares inéditos", revela o cantor.

As imagens de divulgação da turnê "85 Anos de Ousadia" foram assinadas por David LaChapelle e tiradas durante um ensaio realizado em São Paulo. Ney Matogrosso é o único artista brasileiro a ser fotografado pelo norte-americano.

Clientes Itaú têm pré-venda exclusiva com 30% de desconto no valor dos ingressos para compras realizadas com cartões de crédito. As entradas estarão disponíveis pelo site da Eventim , da seguinte forma:

• Clientes Private e Itaú Personnalité: 27 de agosto, às 10h, até 28 de agosto, às 10h.



• Demais clientes Itaú Unibanco: 28 de agosto, às 10h, até 30 de agosto, às 23h.



• Venda geral: 31 de agosto, meio-dia online, e às 13h na bilheteria oficial.

Confira datas e locais

• 30 de Janeiro: Nubank Parque - São Paulo



• 3 de Abril: Arena da Baixada - Curitiba



• 17 de Abril: Classic Hall - Recife



• 1º de Maio: Esplanada do Mineirão - Belo Horizonte



• 18 de Dezembro: Maracanã - Rio de Janeiro