Ney Matogrosso anunciou turnê comemorativa Divulgação

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Leticia Pessôa
Rio - Ney Matogrosso anunciou na tarde desta quarta-feira (26) uma turnê em comemoração aos 85 anos de vida. A sequência de apresentações começa em janeiro de 2027, na capital paulista, e contará com dez shows ao todo. Outras datas e locais serão anunciados em breve. 
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Ney Matogrosso vai estrear turnê '85 Anos de Ousadia' em São Paulo - Divulgação/David LaChapelle
Ney Matogrosso celebrará 85 anos com série de apresentações - Divulgação/David LaChapelle
Ney Matogrosso anunciou turnê comemorativa - Divulgação
"A idade e o tempo de carreira não impactam em nada. Eu continuo na estrada, gosto de ter gente na minha frente e de dançar. Vou recriar figurinos clássicos que remetem à minha trajetória, mas todos com ares inéditos", revela o cantor. 
As imagens de divulgação da turnê "85 Anos de Ousadia" foram assinadas por David LaChapelle e tiradas durante um ensaio realizado em São Paulo. Ney Matogrosso é o único artista brasileiro a ser fotografado pelo norte-americano.
Clientes Itaú têm pré-venda exclusiva com 30% de desconto no valor dos ingressos para compras realizadas com cartões de crédito. As entradas estarão disponíveis pelo site da Eventim, da seguinte forma:
• Clientes Private e Itaú Personnalité: 27 de agosto, às 10h, até 28 de agosto, às 10h.

• Demais clientes Itaú Unibanco: 28 de agosto, às 10h, até 30 de agosto, às 23h.

• Venda geral: 31 de agosto, meio-dia online, e às 13h na bilheteria oficial.
Confira datas e locais
• 30 de Janeiro: Nubank Parque - São Paulo

• 3 de Abril: Arena da Baixada - Curitiba

• 17 de Abril: Classic Hall - Recife

• 1º de Maio: Esplanada do Mineirão - Belo Horizonte

• 18 de Dezembro: Maracanã - Rio de Janeiro