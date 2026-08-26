Rio - Ney Matogrosso anunciou na tarde desta quarta-feira (26) uma turnê em comemoração aos 85 anos de vida. A sequência de apresentações começa em janeiro de 2027, na capital paulista, e contará com dez shows ao todo. Outras datas e locais serão anunciados em breve.
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"A idade e o tempo de carreira não impactam em nada. Eu continuo na estrada, gosto de ter gente na minha frente e de dançar. Vou recriar figurinos clássicos que remetem à minha trajetória, mas todos com ares inéditos", revela o cantor.
As imagens de divulgação da turnê "85 Anos de Ousadia" foram assinadas por David LaChapelle e tiradas durante um ensaio realizado em São Paulo. Ney Matogrosso é o único artista brasileiro a ser fotografado pelo norte-americano.
Clientes Itaú têm pré-venda exclusiva com 30% de desconto no valor dos ingressos para compras realizadas com cartões de crédito. As entradas estarão disponíveis pelo site da Eventim, da seguinte forma:
• Clientes Private e Itaú Personnalité: 27 de agosto, às 10h, até 28 de agosto, às 10h.
• Demais clientes Itaú Unibanco: 28 de agosto, às 10h, até 30 de agosto, às 23h.
• Venda geral: 31 de agosto, meio-dia online, e às 13h na bilheteria oficial.
Confira datas e locais
• 30 de Janeiro: Nubank Parque - São Paulo
• 3 de Abril: Arena da Baixada - Curitiba
• 17 de Abril: Classic Hall - Recife
• 1º de Maio: Esplanada do Mineirão - Belo Horizonte
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