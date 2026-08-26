Pabllo Vittar foi confirmada para abrir show das Pussycat Dolls no Brasil em outubro - Reprodução / Instagram

Pabllo Vittar foi confirmada para abrir show das Pussycat Dolls no Brasil em outubroReprodução / Instagram

Publicado 26/08/2026 13:50 | Atualizado 26/08/2026 13:54

Segundo a programação divulgada pela bilheteria oficial do evento, os portões serão abertos às 17h. Após o set de Pabllo, as Pussycat Dolls se apresentam às 21h30.O anúncio também levantou expectativa sobre uma possível performance conjunta. Nas redes sociais, fãs especularam sobre a chance de Pabllo cantar o remix de "React" ao lado do grupo durante a noite.