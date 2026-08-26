Pabllo Vittar foi confirmada para abrir show das Pussycat Dolls no Brasil em outubroReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio - Pabllo Vittar será responsável pela abertura do show das Pussycat Dolls no Brasil, marcado para o dia 30 de outubro, no Nubank Parque, em São Paulo. A artista sobe ao palco às 20h com o DJ set "Club Vittar", antes da apresentação principal do grupo.
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Segundo a programação divulgada pela bilheteria oficial do evento, os portões serão abertos às 17h. Após o set de Pabllo, as Pussycat Dolls se apresentam às 21h30.

O anúncio também levantou expectativa sobre uma possível performance conjunta. Nas redes sociais, fãs especularam sobre a chance de Pabllo cantar o remix de "React" ao lado do grupo durante a noite.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa