Ana Castela deixou de seguir Pabllo Vittar após perceber o unfollow - Reprodução Instagram

Ana Castela deixou de seguir Pabllo Vittar após perceber o unfollowReprodução Instagram

Publicado 26/08/2026 11:20

Ana Castela estava fazendo uma limpa no Instagram quando percebeu que algumas pessoas que antes a seguiam haviam dado unfollow, mas continuavam sendo seguidas por ela. Entre elas, Pabllo Vittar.

A história, porém, ganhou um ingrediente político. O unfollow de Pabllo aconteceu depois que Ana apareceu sorridente ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira, durante a Festa do Peão de Barretos. Na foto, os dois ainda fizeram com as mãos o número 22, usado eleitoralmente pelo PL. Nenhuma das duas confirmou que esse foi o motivo, mas o timing deixou a coincidência com pouca cara de coincidência.

Ao perceber que Pabllo já não a seguia, Ana também não demonstrou nenhuma vontade de manter a gentileza virtual. “Eu não sou sua fã pra ficar te seguindo”, disparou a Boiadeira, lembrando que a relação começou com follow dos dois lados.

Ana ainda brincou dizendo que entende perfeitamente não ser seguida por Lady Gaga. Agora, quem já seguia e resolveu sair de fininho não ganha tratamento de estrela internacional.

Na política, talvez elas estejam em campos bem diferentes. No unfollow, pelo menos, chegaram rapidamente a um consenso.