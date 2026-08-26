Anitta teria colocado condições para assumir a Grande RioReprodução rede social

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Andrei Lara
Se depender das informações que circulam nos bastidores, Anitta não quer apenas a coroa da Grande Rio. Quer escolher até de que mãos ela não vai recebê-la. A cantora teria sido o nome escolhido pela escola para assumir o posto de rainha de bateria, numa disputa que também teria Brunna Gonçalves entre as possibilidades.
Para aceitar, porém, Anitta teria colocado algumas condições sobre a mesa. Uma delas seria não ser coroada por Virginia Fonseca, atual rainha da bateria, o que poderia até deixar a influenciadora fora da cerimônia. A outra seria a entrada de uma marca parceira da cantora como patrocinadora.
Ou seja: na Grande Rio, antes de aprender o samba, talvez seja bom aprender o regulamento da nova rainha. Porque a coroa pode até ser da escola, mas a lista de exigências parece vir com assinatura própria.