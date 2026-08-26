Anitta teria colocado condições para assumir a Grande RioReprodução rede social
Anitta teria vetado Virginia da própria coroação na Grande Rio
Cantora teria imposto condições para assumir a bateria da escola
Anitta teria vetado Virginia da própria coroação na Grande Rio
Cantora teria imposto condições para assumir a bateria da escola
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