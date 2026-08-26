Andressa com Marcos Rezende e os filhos Miguel e Matheus Rezende, durante a Cavalgada do EmbaixadorFotógrafo secreto
Andressa começou o percurso montada em um cavalo da raça Friesian, criada por Gusttavo Lima. Com a cavalgada cheia e a intensa movimentação de animais e pessoas, o animal acabou ficando assustado, e Andressa se sentiu desconfortável para continuar a montaria.
Foi nesse momento que o Haras Cristo Redentor, de Marcos Rezende, vice-presidente do jornal O Dia, e de seus filhos Miguel Rezende e Matheus Rezende, entrou na história. A família havia levado de Minas Gerais seus cavalos da raça Mangalarga Marchador especialmente para participar da Cavalgada do Embaixador e ofereceu Zeus Cristo Redentor para que Andressa pudesse continuar o percurso com tranquilidade.
Enquanto Andressa seguiu montada em Zeus, um integrante da família Rezende assumiu o Friesian que ela utilizava. Segundo eles, o cavalo também se mostrou muito dócil durante o restante da cavalgada.
E foi montada em Zeus que Andressa acabou se apaixonando pelo animal. O Mangalarga Marchador de oito anos, raça conhecida como o cavalo de sela do Brasil, conquistou a influenciadora de imediato. Ela chegou a afirmar que Zeus foi o melhor cavalo em que já montou na vida.
A história ganhou então uma reviravolta daquelas. Depois da cavalgada, Marcos Rezende, Miguel Rezende e Matheus Rezende, do Haras Cristo Redentor, decidiram presentear Andressa Suita com Zeus Cristo Redentor.
Andressa amou a surpresa, e Zeus será entregue a ela na Fazenda Bela Vista, em Bela Vista de Goiás, onde a família mantém uma de suas propriedades.
E vamos combinar, né, gente? Fica aqui o registro do bonito gesto da família Rezende. E Andressa Suita, como de costume, esbanjou simpatia e educação. Quem sabe faz ao vivo.
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