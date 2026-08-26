Andressa com Marcos Rezende e os filhos Miguel e Matheus Rezende, durante a Cavalgada do EmbaixadorFotógrafo secreto

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Andrei Lara
Andressa Suita, que é uma amazona nata e tem intimidade de sobra com cavalos, passou por um verdadeiro momento tenso durante a Cavalgada do Embaixador, realizada pelo marido, Gusttavo Lima, ontem, terça-feira (25), em Barretos. A cavalgada, que reuniu um grande número de cavaleiros e amazonas, chamou atenção pela estrutura e pela organização. Ontem também foi feriado municipal em Barretos, que completou 172 anos de fundação.
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Zeus Cristo Redentor, Mangalarga Marchador de oito anos que será entregue de presente a Andressa Suita na Fazenda Bela Vista, em Bela Vista de Goiás - Haras Cristo Redentor
Andressa com Marcos Rezende e os filhos Miguel e Matheus Rezende, durante a Cavalgada do Embaixador - Fotógrafo secreto

Andressa começou o percurso montada em um cavalo da raça Friesian, criada por Gusttavo Lima. Com a cavalgada cheia e a intensa movimentação de animais e pessoas, o animal acabou ficando assustado, e Andressa se sentiu desconfortável para continuar a montaria.

Foi nesse momento que o Haras Cristo Redentor, de Marcos Rezende, vice-presidente do jornal O Dia, e de seus filhos Miguel Rezende e Matheus Rezende, entrou na história. A família havia levado de Minas Gerais seus cavalos da raça Mangalarga Marchador especialmente para participar da Cavalgada do Embaixador e ofereceu Zeus Cristo Redentor para que Andressa pudesse continuar o percurso com tranquilidade.

Enquanto Andressa seguiu montada em Zeus, um integrante da família Rezende assumiu o Friesian que ela utilizava. Segundo eles, o cavalo também se mostrou muito dócil durante o restante da cavalgada.

E foi montada em Zeus que Andressa acabou se apaixonando pelo animal. O Mangalarga Marchador de oito anos, raça conhecida como o cavalo de sela do Brasil, conquistou a influenciadora de imediato. Ela chegou a afirmar que Zeus foi o melhor cavalo em que já montou na vida.

A história ganhou então uma reviravolta daquelas. Depois da cavalgada, Marcos Rezende, Miguel Rezende e Matheus Rezende, do Haras Cristo Redentor, decidiram presentear Andressa Suita com Zeus Cristo Redentor.

Andressa amou a surpresa, e Zeus será entregue a ela na Fazenda Bela Vista, em Bela Vista de Goiás, onde a família mantém uma de suas propriedades.

E vamos combinar, né, gente? Fica aqui o registro do bonito gesto da família Rezende. E Andressa Suita, como de costume, esbanjou simpatia e educação. Quem sabe faz ao vivo.