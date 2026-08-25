Thalles Roberto passou direto por uma fã antes de subir ao palco e depois explicou que estava atrasado; a própria admiradora saiu em sua defesaReprodução Instagram
Uma fã se aproximou animada, celular na mão, tentando tirar uma foto. Thalles passou reto. Não parou, não posou e sequer diminuiu o passo. A mulher ficou ali, com o celular levantado e aquela cara clássica de quem acabou de descobrir que o ídolo estava com muito mais pressa do que simpatia.
Depois que o vídeo ganhou repercussão, o cantor resolveu explicar. Disse que estava atrasado, que a abertura do show já havia começado e que precisava subir ao palco. A própria fã também apareceu e afirmou que não ficou ofendida e que entendeu a situação.
Tudo bem. A fã entendeu. Mas ela não precisa ter se sentido ofendida para a cena continuar feia. Pressa explica andar rápido. Não explica passar por quem te admira como se fosse parte da parede.
Quem vive de público deveria saber que educação não exige ensaio, produção nem passagem de som. Às vezes, um olhar, um gesto ou dois segundos resolvem.
No fim, a fã saiu sem retrato. Thalles saiu retratado: antipático. E tudo porque dois segundos pareceram tempo demais.
#ThallesRoberto agitou os bastidores de um show neste sábado (22), em #CristalinaGO. Registros mostram o momento exato em que uma fã tenta se aproximar do artista para registrar um momento, mas ele, apressado e cercado por seguranças, ignora o pedido e segue direto para o palco. pic.twitter.com/SzEdzqmD7C— Coice Certo (@coicecerto_) August 23, 2026
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