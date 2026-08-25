Thalles Roberto passou direto por uma fã antes de subir ao palco e depois explicou que estava atrasado; a própria admiradora saiu em sua defesa - Reprodução Instagram

Thalles Roberto passou direto por uma fã antes de subir ao palco e depois explicou que estava atrasado; a própria admiradora saiu em sua defesaReprodução Instagram

Publicado 25/08/2026 10:00 | Atualizado 25/08/2026 10:56

Um dos nomes mais conhecidos da música gospel brasileira, Thalles Roberto virou alvo de críticas depois de uma cena nada elegante antes de uma apresentação na Marcha para Jesus, em Cristalina, Goiás.



Uma fã se aproximou animada, celular na mão, tentando tirar uma foto. Thalles passou reto. Não parou, não posou e sequer diminuiu o passo. A mulher ficou ali, com o celular levantado e aquela cara clássica de quem acabou de descobrir que o ídolo estava com muito mais pressa do que simpatia.



Depois que o vídeo ganhou repercussão, o cantor resolveu explicar. Disse que estava atrasado, que a abertura do show já havia começado e que precisava subir ao palco. A própria fã também apareceu e afirmou que não ficou ofendida e que entendeu a situação.



Tudo bem. A fã entendeu. Mas ela não precisa ter se sentido ofendida para a cena continuar feia. Pressa explica andar rápido. Não explica passar por quem te admira como se fosse parte da parede.



Quem vive de público deveria saber que educação não exige ensaio, produção nem passagem de som. Às vezes, um olhar, um gesto ou dois segundos resolvem.



No fim, a fã saiu sem retrato. Thalles saiu retratado: antipático. E tudo porque dois segundos pareceram tempo demais.