Anitta e Danilo Mesquita se beijam durante o show de JauColuna Andrei Lara
Flagra de Anitta e Danilo, exclusivo desta coluna, corre o Brasil
Clique mostrou cantora e ator, aos beijos, durante show de Jau; imagem repercutiu Brasil afora, movimentando as redes sociais
Thalles Roberto ignora fã antes de show gospel e vira alvo de críticas
Cantor gospel passa direto por admiradora antes de show, se explica após críticas e ganha defesa da própria fã envolvida no episódio
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Paolla aceita ser rainha da Imperatriz após recusar a Grande Rio
Atriz recusa convite para voltar à Grande Rio e aceita assumir a bateria da Imperatriz, reacendendo bastidores e antigas feridas no samba
Beijo apaixonado marca flagra inédito de Anitta e Danilo Mesquita
Coluna Andrei Lara traz o primeiro registro íntimo do casal, feito na noite de domingo (23), no show de Jau, na Casa Savana
Gardênia Cavalcanti reúne famosos em noite de luxo e emoção no Rio
Apresentadora do ‘Vem Com a Gente’, da Band Rio, e colunista de O DIA celebrou 53 anos em uma mega festa cercada por familiares, artistas e amigos
Argentina perde a Copa e ainda leva goleada no tribunal da Fifa
Federação é multada, jogadores recebem suspensões pesadas e seleção ainda terá redução de público após confusões no Mundial
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