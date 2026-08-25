Anitta e Danilo Mesquita se beijam durante o show de JauColuna Andrei Lara

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Andrei Lara
Quem acompanha esta coluna viu primeiro: Anitta e Danilo Mesquita foram flagrados aos beijos, em registro exclusivo, durante o show de Jau, domingo, na Casa Savana, no Centro do Rio. Teve carinho, conversa ao pé do ouvido, beijo apaixonado e saída de mãos dadas. Rumor já existia. Faltava a prova. E esta coluna gosta mesmo é disso: exclusiva, informação e repercussão.
O vídeo correu Brasil afora e virou assunto. Por isso, meu agradecimento aos leitores que acompanham e confiam no nosso trabalho e, claro, à equipe do O Dia, que está junto nessa correria diária atrás da notícia.
Agora, Jau, hein? Que sucesso! Chegou de mansinho, bem baianinho, despretensioso, fez seu show e ainda entregou, sem saber, o cenário perfeito para o flagra da noite.
E esta coluna? Quietinha no cantinho dela, prestando atenção em tudo. Porque jornalista em festa pode até dançar, meu bem! Mas a caneta continua trabalhando.
Deu no que deu: Jau cantou, Anitta beijou e a coluna estourou.
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Anitta e Danilo Mesquita se beijam durante o show de Jau
Nos bastidores do show de Jau, na Casa Savana, palco do flagra exclusivo de Anitta e Danilo Mesquita, o cantor posa com Igor Oliveira e Patrícia Havana, seus empresários, e Pedro Oliveira, proprietário da casa de eventos, no Centro do Rio