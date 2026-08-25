Anitta e Danilo Mesquita se beijam durante o show de Jau - Coluna Andrei Lara

Anitta e Danilo Mesquita se beijam durante o show de JauColuna Andrei Lara

Publicado 25/08/2026 08:30 | Atualizado 25/08/2026 10:46

Quem acompanha esta coluna viu primeiro: Anitta e Danilo Mesquita foram flagrados aos beijos, em registro exclusivo , durante o show de Jau, domingo, na Casa Savana, no Centro do Rio. Teve carinho, conversa ao pé do ouvido, beijo apaixonado e saída de mãos dadas. Rumor já existia. Faltava a prova. E esta coluna gosta mesmo é disso: exclusiva, informação e repercussão.

O vídeo correu Brasil afora e virou assunto. Por isso, meu agradecimento aos leitores que acompanham e confiam no nosso trabalho e, claro, à equipe do O Dia, que está junto nessa correria diária atrás da notícia.

Agora, Jau, hein? Que sucesso! Chegou de mansinho, bem baianinho, despretensioso, fez seu show e ainda entregou, sem saber, o cenário perfeito para o flagra da noite.

E esta coluna? Quietinha no cantinho dela, prestando atenção em tudo. Porque jornalista em festa pode até dançar, meu bem! Mas a caneta continua trabalhando.

Deu no que deu: Jau cantou, Anitta beijou e a coluna estourou.