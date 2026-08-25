Paolla Oliveira recusou voltar à Grande Rio e agora aceitou assumir o posto de rainha de bateria da Imperatriz LeopoldinenseReprodução rede social
Paolla aceita ser rainha da Imperatriz após recusar a Grande Rio
Atriz recusa convite para voltar à Grande Rio e aceita assumir a bateria da Imperatriz, reacendendo bastidores e antigas feridas no samba
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