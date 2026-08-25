Paolla Oliveira recusou voltar à Grande Rio e agora aceitou assumir o posto de rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense - Reprodução rede social

Paolla Oliveira recusou voltar à Grande Rio e agora aceitou assumir o posto de rainha de bateria da Imperatriz LeopoldinenseReprodução rede social

Publicado 25/08/2026 07:00

Paolla Oliveira saiu da Grande Rio por vontade própria depois do Carnaval de 2025. Precisava diminuir o ritmo por questões profissionais e familiares e deixou claro que estava se despedindo do posto, não do samba. O problema, pelo visto, veio depois.

Meses mais tarde, a escola anunciou Paolla como “Rainha de Honra”. Bonito, né? Só esqueceram de avisar à própria homenageada. A atriz soube pelas mensagens que começaram a chegar no celular e precisou esclarecer publicamente que a rainha de bateria era Virginia Fonseca.

Depois vieram convites, insistências, comparações com Virginia e um climão que Paolla claramente não parecia interessada em alimentar. Segundo informações de bastidores publicadas na época, houve ainda irritação da atriz com questionamentos da equipe de Virginia após uma campanha de Carnaval estrelada por ela. No fim, Paolla preferiu nem desfilar como Rainha de Honra.

Agora Virginia deixou a Grande Rio e, como num passe de mágica, Jayder Soares resolveu anunciar que Paolla era plano “A, B, C e D”. Ela recusou.

Dias depois, aceitou o convite de Cátia Drumond para ser rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense.

Então vamos combinar: o problema nunca foi a coroa. Talvez tenha sido passar meses sem saber exatamente qual lugar queriam dar a ela e, quando a cadeira ficou vazia, descobrir que era novamente “prioridade”.

Prioridade depois que a outra foi embora tem outro nome. Mas deixa pra lá.

Jayder abriu o alfabeto inteiro. Paolla respondeu com uma letra só: I, de Imperatriz.