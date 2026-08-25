Ana Castela posa com Nikolas Ferreira em Barretos; após a repercussão, Pabllo Vittar deixou de seguir a cantora, que depois retribuiu o unfollow - Reprodução rede social

Ana Castela posa com Nikolas Ferreira em Barretos; após a repercussão, Pabllo Vittar deixou de seguir a cantora, que depois retribuiu o unfollowReprodução rede social

Publicado 25/08/2026 11:30 | Atualizado 26/08/2026 08:00

Ana Castela nunca declarou oficialmente ser de direita, mas anda deixando pistas cada vez menos discretas . A Boiadeira apareceu sorridente ao lado do deputado Nikolas Ferreira na Festa do Peão de Barretos e interagiu com a publicação. Recentemente, ao fazer uma limpa entre os perfis que seguia no Instagram, manteve nomes como Nikolas Ferreira, Michelle Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro.

A foto com Nikolas repercutiu e parece não ter agradado a Pabllo Vittar, conhecida por seus posicionamentos políticos e pela defesa da comunidade LGBTQIA+. Pabllo deixou de seguir Ana. O motivo não foi explicado publicamente, então não dá para carimbar a foto como causa. Mas o timing, convenhamos, fala bastante.

E a história não parou aí. Horas depois, Ana Castela também deixou de seguir Pabllo Vittar. Ou percebeu o unfollow, ou alguém fez questão de avisar. O fato é que o silêncio virou recíproco.

Ninguém precisou de textão, indireta ou nota oficial. Pabllo deixou de seguir. Ana devolveu.

Na política, elas podem até estar em lados bem diferentes. No unfollow, pelo menos, houve consenso.

E teve mais: Luciano Hang, conhecido como "Véio da Havan", entrou na conversa e parabenizou Ana Castela pelo posicionamento.

Ai, gente, a política tá pegando fogo, hein!