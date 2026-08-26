Otaviano Costa tenta voltar à Dança dos Famosos após lesãoReprodução Instagram
Lesionado, Otaviano Costa pode ficar de fora da Dança dos Famosos
Apresentador teria apenas um dia para ensaiar antes da gravação
Lesionado, Otaviano Costa pode ficar de fora da Dança dos Famosos
Apresentador teria apenas um dia para ensaiar antes da gravação
Anitta teria vetado Virginia da própria coroação na Grande Rio
Cantora teria imposto condições para assumir a bateria da escola
Reviravolta! Momento tenso em Barretos tem final feliz para Andressa Suita
Influenciadora troca de montaria durante a Cavalgada do Embaixador, se encanta por Zeus Cristo Redentor e ganha o Mangalarga Marchador de oito anos
Ana Castela mostra sinais de simpatia pela direita e Pabllo dá unfollow
Depois de foto com o deputado federal Nikolas Ferreira, cantora deixa de seguir sertaneja, que retribui o unfollow
Thalles Roberto ignora fã antes de show gospel e vira alvo de críticas
Cantor gospel passa direto por admiradora antes de show, se explica após críticas e ganha defesa da própria fã envolvida no episódio
Flagra de Anitta e Danilo, exclusivo desta coluna, corre o Brasil
Clique mostrou cantora e ator, aos beijos, durante show de Jau; imagem repercutiu Brasil afora, movimentando as redes sociais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.