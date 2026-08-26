Otaviano Costa tenta voltar à Dança dos Famosos após lesão - Reprodução Instagram

Otaviano Costa tenta voltar à Dança dos Famosos após lesãoReprodução Instagram

Publicado 26/08/2026 10:00

Acho difícil Otaviano Costa conseguir voltar à Dança dos Famosos já nesta semana. Se receber a liberação agora, o apresentador teria praticamente só a quarta-feira para ensaiar antes da gravação de quinta. E estamos falando de alguém recém-lesionado e sem experiência na dança. Nem o rebolado faz milagre com prazo apertado.

Uma saída seria poupá-lo nesta fase de grupos e deixá-lo voltar apenas na etapa individual. Mas aí surge outro problema: mexer na dinâmica da equipe para salvar um participante pode acabar sobrando para todo mundo.

Do jeito que o calendário apertou, Otaviano corre o risco de ser eliminado pelo único adversário que não aceita repescagem: o relógio.