Gaby Mendes será a nova rainha de bateria da Mocidade para o Carnaval 2027 - Reprodução / Redes sociais

Gaby Mendes será a nova rainha de bateria da Mocidade para o Carnaval 2027Reprodução / Redes sociais

Publicado 26/08/2026 10:12 | Atualizado 26/08/2026 10:38

Gaby Mendes será a nova rainha de bateria da Mocidade para o Carnaval 2027. A coroação está prevista para acontecer neste sábado, dia 29, durante a semifinal da disputa de samba-enredo da escola, na Cancha de La Vintém.

O nome de Gaby não chega exatamente como surpresa por aqui. Esta coluna vem mostrando há semanas a movimentação em torno do posto mais cobiçado da verde e branca.

Tudo começou com a saída de cena de Fabíola de Andrade. Musa da Mocidade em 2016 e rainha de bateria desde o Carnaval de 2024, Fabíola já demonstrava que não pretendia continuar no posto. Nos bastidores, também circulava a informação de que ela não vinha se sentindo confortável com a nova dinâmica da escola e com a condução de Gustavo Andrade, filho de Rogério Andrade e seu enteado.

Com a coroa aberta, começou o desfile de nomes.

Anitta chegou a ser convidada para voltar à escola, mas deixou claro que só aceitaria o posto caso pudesse cumprir a agenda exigida por uma rainha de bateria.

Foi então que Gaby Mendes começou a ganhar ainda mais força.

No dia 15 de agosto, esta coluna publicou que integrantes da comunidade já defendiam abertamente o nome da musa. E essa preferência não aparecia apenas nos bastidores. Nas postagens feitas por este colunista em seu perfil pessoal, bastava o assunto ser Mocidade para surgir uma verdadeira enxurrada de comentários pedindo Gaby Mendes como rainha de bateria. O movimento era espontâneo e se repetiu em diferentes publicações.

Na mesma época, outro ingrediente esquentou ainda mais a disputa: circulava nos bastidores da escola a informação de que o trono de rainha de bateria estaria sendo negociado por cerca de R$ 300 mil. O valor nunca foi confirmado oficialmente pela Mocidade.

E a novela ainda ganharia outro capítulo.

Dias depois, esta coluna revelou que Pocah também havia entrado na discussão pela coroa. A cantora, com forte projeção nacional, passou a aparecer entre os nomes cotados para assumir o posto.

A disputa, então, colocava frente a frente perfis bem diferentes. De um lado, Pocah, artista conhecida nacionalmente e com enorme alcance nas redes sociais. Do outro, Gaby Mendes, criada dentro da própria Mocidade, com trajetória na escola e, principalmente, o apoio cada vez mais evidente de sua comunidade.

No fim das contas, Padre Miguel escolheu olhar para dentro de casa.

Gaby começou no samba ainda criança, passou pela Estrelinha da Mocidade, integrou a ala de passistas, tornou-se musa da verde e branca e conquistou o título de Rainha do Carnaval do Rio em 2024. Agora, chega ao posto máximo à frente da bateria Não Existe Mais Quente.

E o Carnaval adora uma história que dá volta completa. Quando Fabíola Andrade foi coroada rainha de bateria da Mocidade, em dezembro de 2023, foi justamente Gaby Mendes, então Rainha do Carnaval, quem entregou a ela a coroa.

Quase três anos depois, a joia volta para as mãos de quem a entregou.

Depois de convite para Anitta, rumores de uma coroa de R$ 300 mil, Pocah entrando na disputa e uma comunidade que não cansava de pedir Gaby, o martelo foi batido.

A coroa fica em casa.