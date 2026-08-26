Tiago Iorc fará show da turnê Troco Likes no Rio - Rafael Strabelli / Divulgação

Tiago Iorc fará show da turnê Troco Likes no Rio Rafael Strabelli / Divulgação

Publicado 26/08/2026 05:00

Rio - Depois de passar por São Paulo, Belo Horizonte, Belém e Salvador, Tiago Iorc desembarca no Rio com a turnê de celebração dos dez anos de "Troco Likes", projeto com composições autorais e uma sonoridade acústica própria que marcou a trajetória profissional do cantor. A apresentação acontece no Vivo Rio, na Zona Sul, neste sábado (29), e revisita os sucessos do álbum, que inclui canções como "Amei Te Ver" e "Coisa Linda", além de outros hits da carreira do artista.

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"Esse show tem a intenção de ser um momento de reconexão, de celebração desse álbum com as pessoas e comigo, né? Estou bem feliz, vai ser um momento bonito", acredita Tiago.

Primeiro álbum em português do cantor, "Troco Likes" teve mais de 90 mil cópias vendidas e alcançou a marca de mais de 457 milhões de streamings, conquistando o certificado de platina no Brasil. Com a versão ao vivo do projeto, o artista obteve seu primeiro Latin Grammy – reconhecimento mais importante da música latina – na categoria de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.

Reencontrar as músicas desse disco uma década depois é definido pelo artista como um momento "bonito". "Me surpreendi com o quanto as canções continuam fazendo sentido para mim, de como elas ainda me tocam, como ainda tenho o gosto das palavras. São canções que fazem sentido mesmo. Fiquei feliz de resgatar canções que eu não estava cantando há muito tempo. Esse show vai dar essa possibilidade de passar pelo repertório todo do álbum, além de outras. Foi especial."

Questionado se tem uma música do álbum que lhe impacta de maneira diferente, Tiago destaca "Coisa Linda". "As músicas que acabaram fazendo mais sucesso desse álbum são músicas pelas quais eu tenho muito carinho, que não me cansei delas, 'Amei Te Ver' e 'Coisa Linda'. Se eu tivesse que escolher uma, talvez 'Coisa Linda'. É uma música que eu fico feliz por existir. Fico orgulhoso."

A temática deste disco também aborda a relação com a internet. Tiago, então, analisa o conceito deste trabalho em meio a mundo ainda mais conectado. "Ali eu meio não fazia ideia do que viria. E agora parece que, apesar de ter passado por muita coisa, muita transformação, a gente continua não sabendo o que vem disso. Continua sendo um tema pertinente essa descoberta nossa enquanto indivíduos, sociedade; o quanto nos afeta essa hiperconectividade, essa hiperexposição, essa hipernecessidade da gente ser validado pelos outros dessa forma. Acho que a gente ainda está se entendendo psicologicamente nesse universo. E acho que por isso também fico feliz de ver como ainda é pertinente o que está sendo trazido nesse álbum."

Discreto em relação à vida pessoal, o artista revela o que faz ele trocar likes na internet. "Coisas que me movem, coisas que me movem, coisas que me emocionam. Verdade. A verdade me traz bastante vontade de de trocar."

Em meio às celebrações de "Troco Likes", Tiago lançou uma edição especial das músicas com uma nova roupagem e participações de Iza, Ney Matogrosso, Marina Sena, Menos é Mais, Jota.Pê, Melly, Os Garotin, Luana Prado, Vitor Kley e o Mundo Bita. O artista, por fim, comenta as chances da apresentação no Rio ter um convidado especial. "Tenho vontade de que isso se realize. Vou ver se eu consigo trazer alguém para para perto para celebrar com a gente."

Serviço:

Tiago Iorc - Turnê 'Troco Likes'

Sábado, a partir das 19h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 120