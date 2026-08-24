Pitty vai promover novo disco com apresentações pelo Brasil - Divulgação/Jorge Daux

Pitty vai promover novo disco com apresentações pelo Brasil Divulgação/Jorge Daux

Publicado 24/08/2026 14:44

Rio - Pitty anunciou uma nova turnê para promover o sexto disco de inéditas após sete anos. A estreia acontece no dia 17 de outubro, no Espaço Unimed, em São Paulo, apenas um dia depois da chegada do álbum às plataformas digitais.

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"Sinto que esse disco tem coisas que sempre quis fazer, e que agora, se mostra: estar entre a roda e a pista, entre o peso e a intimidade, com letras onde abri o coração sem medo. E sinto também que são músicas feitas para compartilhar no coletivo, no ao vivo. Não vejo a hora de estar no palco e estou curiosa pra ver como esse disco se manifesta no corpo e nas pessoas. Logo mais vamos descobrir como esse disco se transforma quando encontra o público", comenta Pitty.

A sequência de apresentações engloba dez cidades entre outubro e dezembro. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 1º de setembro, ao meio-dia, pelo site oficial da cantora . Novas datas serão anunciadas em breve.

Confira datas e locais



• 17 de outubro: São Paulo (SP) - Espaço Unimed



• 7 de novembro: Leopoldina (MG) - Stone House



• 14 de novembro: Curitiba (PR) - IGLOO



• 21 de novembro: Belo Horizonte (MG) - Arena Hall



• 28 de novembro: Recife (PE) - Classic Hall



• 4 de dezembro: Porto Alegre (RS) - Auditório Araújo Vianna



• 5 de dezembro: Vitória (ES) - Espaço Patrick Ribeiro — Estacionamento do Aeroporto



• 12 de dezembro: Ribeirão Preto (SP) - CHF Espaço Cultural



• 19 de dezembro: Sorocaba (SP) - Clube Recreativo



• 28 de dezembro: Balneário Camboriú (SC) - Music Park da cantora