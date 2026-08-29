William Bonner ao lado de Bia Bonemer e Fátima BernardesReprodução/Instagram
Em publicação nas redes sociais, neste sábado (29), a apresentadora celebrou o novo episódio da produção. “As gravações estão a todo vapor e o nosso primeiro programa será com William Bonner. Ele disse que estava nervoso, mas eu e Bia Bonemer temos certeza que vocês vão amar. Falta pouco. É só esperar”, escreveu em legenda.
A segunda temporada do projeto tem previsão de lançamento para o dia 8 de setembro. “Cá Entre Nós” teve início com seu primeiro episódio ainda no início deste ano, no dia 7 de maio.
William Bonner e Fátima Bernardes foram casados por 26 anos, de 1990 até 2016, e são pais de três filhos: Beatriz, Laura e Vinícius Bonemer, trigêmeos de 28 anos.
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