Anna Carolina Morais abre o jogo sobre término com Giovani - Reprodução do Instagram

Anna Carolina Morais abre o jogo sobre término com GiovaniReprodução do Instagram

Publicado 29/08/2026 09:26

Rio - Anna Carolina Morais se manifestou sobre o fim do relacionamento c om Giovani, da dupla sertaneja com Gian, por meio do Instagram, nesta sexta-feira (28). A influenciadora contou que o sertanejo lhe pediu "um tempo" por telefone e lamentou a postura dele depois deste episódio. Os dois estavam juntos há mais de duas décadas e não tiveram filhos.

"Giovani não acabou o casamento conversando, não existe divórcio ainda! Não tivemos uma conversa de frente sobre isto! Ele disse por telefone que precisava de um tempo! E agora está claro para mim: 'o tempo na nossa casa de campo, ele foi viver o que queria viver!'", desabafou Anna.

Ela ainda disse que o sertanejo se envolveu com outra mulher após o término. "Há poucos dias meu marido Giovani pediu um tempo e uns dias no sítio para ficar sozinho. Mas para minha surpresa ele não foi sozinho. Ele levou para nossa casa de campo uma mulher e passou a ser visto em bares de estrada em volta do sítio... e tudo doeu demais! Mas nada acontece sem a vontade de Deus! Não brigamos! Mesmo doendo, respeito a decisão dele querer viver coisas do mundo", continuou.

Por fim, Anna destacou: "Seguirei vivendo pela alma. Deus e Jesus estão comigo! Me amparando! E tenho uma rede de apoio muito grande! Vivi desde os meus 17 anos de idade por ele. E agora Deus guiará meus passos como sempre guiou! Eu não sabia que eu era tão forte. Ele saiu de casa para show falando te amo e não voltou... e está tudo bem! Eu sou uma mulher muito forte!"

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