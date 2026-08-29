Wanessa Camargo participou do podcast 'De Carona na Carreira' - Reprodução/YouTube

Wanessa Camargo participou do podcast 'De Carona na Carreira'Reprodução/YouTube

Publicado 29/08/2026 20:06





Ela explicou que naquela época recebeu muitas críticas da mídia e do público geral: "Quando começaram os ataques, confesso que fui me forjando, criei casca grossa, mas não foi fácil. Era a imprensa falando que eu era uma vergonha, que não tinha talento. Era um público me comparando com outros artistas, já de começo, como se eu quisesse roubar o lugar de alguém. Eu estava apenas começando”.



Os comentários refletiram em um período de fragilidade emocional. “Eu não conseguia compreender o que gerava tanto ódio, e foi difícil. Porque quando você é muito nova e está ainda o cérebro ali formando, você está formando identidade, você vem ouvir que você é feia, gorda, comparando você sempre com um patamar, que você começa a achar que você sempre é inferior. Começam a dizer que você não canta, que você não tem talento. Isso para uma menina de 17 anos, que está se formando ainda, vira uma bomba relógio”, disse.



Vanessa lidou com a síndrome do impostor, distúrbios alimentares e alcoolismo nessa fase. “Eu me aceitei a vaia. Eu me segurava, porque me agarrava nas coisas boas. Só que, internamente, estava em frangalhos. Comecei a adquirir uma chamada síndrome do impostor. Fazia tudo, mas no meu silêncio, na minha solidão, comecei a achar que nada daquilo eu merecia. Então me jogava para baixo internamente, e o que comecei a ter? Transtorno alimentar, bulimia, anorexia, alcoolismo, tudo isso sem perceber o perigo disso tudo, porque eu queria me distrair, porque eu queria acreditar que era boa”, desabafou. Rio – Em entrevista ao podcast “De Carona na Carreira”, Wanessa Camargo , de 43 anos, contou sobre momento difícil que marcou sua trajetória como artista. A cantora falou de ataques que sofreu quando iniciou carreira na música e revelou que período impactou negativamente a sua saúde mental.Ela explicou que naquela época recebeu muitas críticas da mídia e do público geral: "Quando começaram os ataques, confesso que fui me forjando, criei casca grossa, mas não foi fácil. Era a imprensa falando que eu era uma vergonha, que não tinha talento. Era um público me comparando com outros artistas, já de começo, como se eu quisesse roubar o lugar de alguém. Eu estava apenas começando”.Os comentários refletiram em um período de fragilidade emocional. “Eu não conseguia compreender o que gerava tanto ódio, e foi difícil. Porque quando você é muito nova e está ainda o cérebro ali formando, você está formando identidade, você vem ouvir que você é feia, gorda, comparando você sempre com um patamar, que você começa a achar que você sempre é inferior. Começam a dizer que você não canta, que você não tem talento. Isso para uma menina de 17 anos, que está se formando ainda, vira uma bomba relógio”, disse.Vanessa lidou com a síndrome do impostor, distúrbios alimentares e alcoolismo nessa fase. “Eu me aceitei a vaia. Eu me segurava, porque me agarrava nas coisas boas. Só que, internamente, estava em frangalhos. Comecei a adquirir uma chamada síndrome do impostor. Fazia tudo, mas no meu silêncio, na minha solidão, comecei a achar que nada daquilo eu merecia. Então me jogava para baixo internamente, e o que comecei a ter? Transtorno alimentar, bulimia, anorexia, alcoolismo, tudo isso sem perceber o perigo disso tudo, porque eu queria me distrair, porque eu queria acreditar que era boa”, desabafou.

Filha do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, a artista lançou o primeiro álbum, em novembro de 2000, aos 17 anos.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Marlucio Luna