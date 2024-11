Maju Coutinho durante o ’Saia Justa’ - Reprodução de vídeo

Publicado 14/11/2024 11:31

Rio - Maju Coutinho, de 46 anos, contou que congelou óvulos durante sua participação no programa "Saia Justa", do GNT, nesta quarta-feira (13). A apresentadora do "Fantástico", da TV Globo, afirmou que a sociedade ainda não está preparada para lidar com o assunto e deu detalhes do procedimento.

"Eu congelei óvulos. Mas olha como a sociedade não está preparada. Você tem que tomar aquelas injeções, estimular. Só que você tem que ir de acordo com o seu corpo, e às vezes você tem que tomar a injeção no trabalho. E ninguém sabe. E você pensa: 'eu vou falar, o chefe vai pensar que eu vou querer engravidar. E agora que eu já estou ascendendo na carreira'", afirmou.

"Eu vivi esse dilema. Eu fiz. Porque o remédio para congelar os óvulos, você tem que tomar na hora que o seu corpo diz, que o seu ciclo diz... Não é o horário que o seu trabalho diz. Pode ser em qualquer horário. E a sociedade não está preparada, você não tem um abraço para essas. 'Olha, vem cá, abre o jogo, pode abrir, você não está sozinha'", declarou Maju.

Em conversa com Eliana, Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista, a jornalista também opinou sobre a pressão que já recebeu para se tornar mãe. "Eu não fechei as portas, né? Eu já disse que não sei se quero, já tive dúvida, já disse que não queria, já repensei... Acho que o mais legal quando eu disse que não queria, é que eu pude me ouvir... O mais difícil é você separar o que é genuinamente uma vontade e o que é pressão de uma cultura que diz que eu tenho que ser mãe", disse ela, que é casada com Agostinho Paulo Moura.