Luana Piovani celebra aniversário em roda de samba no Rio - Reprodução de vídeo

Luana Piovani celebra aniversário em roda de samba no RioReprodução de vídeo

Publicado 30/08/2026 08:46

Rio - Luana Piovani completou 50 anos neste sábado (29) e curtiu uma roda de samba no Beco do Rato, tradicional reduto do samba na Lapa. Em um vídeo publicado pelo grupo Casuarina no Instagram, a atriz e apresentadora aparece toda animada enquanto recebia o carinho dos músicos e frequentadores do local.

"E não é que a aniversariante apareceu na nossa roda?! Hoje o samba do Casuarina no Beco do Rato ganhou uma convidada mais que especial: Luana Piovani, comemorando seu aniversário do jeitinho que a gente gosta, com samba, amigos e muita alegria! Feliz aniversário, Luana! Que a vida siga sambando bonito!", escreveu o Casuarina na legenda.







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Na última sexta-feira (28), Luana reuniu amigos e familiares em um festão de aniversário. A comemoração, batizada de "50 da Braba", teve direito a um show da cantora Fernanda Abreu.