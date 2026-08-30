Laís Caldas respondeu às críticas de seguidor em postagemReprodução/Instagram

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Isabela Bitencourt
Rio – A ex-BBB Laís Caldas, de 34 anos, respondeu à crítica de um seguidor em publicação nas redes sociais, neste último sábado (29). O internauta comentou a aparência da influenciadora em mensagem. "Nossa como você era bonita. Depois que tem filhos muda tudo mesmo", escreveu.

Caldas reagiu à fala e questionou: “Será que esse ser tem espelho em casa”. Ela também destacou que o respeito é essencial: "Mulheres, uma dica: não se casem e muito menos tenham filhos com um moleque desse tipo. Homem de verdade cuida, valoriza, exalta, ama e respeita a mulher, principalmente no pós-parto".

A médica pediu ainda que suas seguidoras não romantizem esse tipo de comportamento, "Não romantizem migalhas. Não aceitem desrespeito disfarçado de personalidade. Ser bem tratada não é luxo. É o mínimo que uma mulher merece".

Laís Caldas é casada com o empresário Gustavo Marsengo, de 36 anos, e é mãe de Alice, nascida em junho.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa