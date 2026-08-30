Ex-BBB Larissa Tomásia fala sobre fim do relacionamento - Reprodução do Instagram

Ex-BBB Larissa Tomásia fala sobre fim do relacionamento Reprodução do Instagram

Publicado 30/08/2026 10:39

Rio - Grávida do primeiro filho, a ex-BBB Larissa Tomásia usou o Instagram Stories, neste sábado (29), para tranquilizar os fãs após o fim do relacionamento com Luciano Taborda. A influenciadora digital comentou que está bem e disse que ela e o ex têm priorizado a saúde e o bem-estar do bebê.

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"Estou muito bem. Inclusive o meu foco e o do Luciano é o nosso filho, é a saúde e o bem-estar do nosso filho. Logo vamos estar fazendo o enxoval...", afirmou.

Na legenda da publicação, Larissa reforçou: "A prioridade sempre vai ser a saúde e o bem-estar do nosso filho. Agora é só aguardar a chegada dele como muito amor e felicidade. Estamos empolgados."